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激发农村消费更大活力（市场漫步）

王  珂
2021年01月27日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　农村消费不仅总量在稳步增长，质量也在不断提升。要多措并举增加有效供给，激发农村消费市场更大的发展活力，为构建新发展格局提供更加有力的支撑

　　

　　中央经济工作会议提出，要充分挖掘县乡消费潜力。近日，商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，从稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、补齐农村消费短板弱项等层面推出11项举措，明确了下一步促进大宗消费和重点消费、更大释放农村消费潜力的具体任务。这些举措重点突出，针对性强，有利于进一步促进农村消费增长和潜力释放。

　　近年来，我国农村消费保持较快增速，在整体消费市场中的地位愈发凸显。根据国家统计局发布的数据，2014年以来，我国乡村消费市场的平均增速快于城镇近1.2个百分点。2019年，全国乡村消费品零售额达到60332亿元，增长9%，比城镇消费品零售额增速高了1.1个百分点。2020年尽管受到新冠肺炎疫情冲击，但乡村消费市场表现出较强韧性，全年乡村消费品零售额52862亿元，部分地区增速由负转正，助力全国消费稳步复苏。

　　农村消费不仅总量在稳步增长，质量也在不断提升，表现为明显的升级态势。这些年，农村消费者对于绿色、智能、健康类商品的需求越来越大，大屏幕智能电视、大容量保鲜冰箱、除菌空调、健身器材等产品的销量在农村市场不断走高。

　　从未来发展看，我国农村消费增长的潜力依然很大。一方面，随着农村流通基础设施的不断完善，农村消费者可以更加便利地购买到和城市消费者同样的商品，这必然提高人们的购买意愿，会给农村消费市场注入新动力；另一方面，随着农村消费观念的更新，农村消费需求升级趋势将会提速，家电、家居、汽车等大件商品的购置和换新需求将带来一轮新机遇，这些都有望成为农村消费新的增长点。

　　消费是满足人民对美好生活的向往的重要方式，扩大消费也要同改善人民生活品质结合起来。在农村地区，扩大消费还有不小提升空间。要多措并举拓宽农村居民的收入渠道，让农村消费者的“钱袋子”更鼓，消费力更强；要下大力气优化农村消费环境、规范农村市场秩序，不给假冒伪劣、虚假宣传、价格欺诈等违法行为留空子，让农村消费者放心“买买买”。更重要的是，还要从供给侧下功夫，通过加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设、支持建设立足乡村贴近农民的生活消费服务综合体等举措，切实增加农村市场的有效供给，在给农村居民美好生活添彩的同时，激发农村消费市场更大的发展活力，为构建新发展格局提供更加有力的支撑。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月27日 19 版）
(责编：牛镛)

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