本报记者 罗珊珊

浙江宁波市海曙区众多企业积极倡导外来员工留在当地过年。右图为宁波拓铁机械有限公司职员（左一）正在消费扶贫专区为留在当地过年的员工选购年货。

忻之承 孙 勇摄影报道

发红包、买年货、送新年礼包……新春佳节将至，不少地方出台了各项暖心政策，让人们留在就业地安心过新年。

今年春节，商务部多措并举，加强宏观调控，稳定节日消费市场。举办“2021网上年货节”，推动采办年货、赶大集等活动“上云”“在线”，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，推出更多定制化、智能化、绿色化、品质化商品和服务；动员连锁超市、农副产品批发市场增加库存，畅通供货渠道，提高水产品、牛羊肉、鸡肉等产品的上市量；引导餐饮等生活服务企业提供年夜饭、寿喜宴等餐饮配送服务，满足人民群众节日消费需求。

文娱活动不可少，居家也可赏美景。1月20日，由文化和旅游部非物质文化遗产司主办的“文化进万家——视频直播家乡年”活动正式上线。活动推出了与“年文化”相关活动，展示植根中国丰富独特的文化，让人们在网上感受家乡的味道、过年的味道，营造欢乐喜庆过大年的浓厚氛围。

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 19 版）

(责编：牛镛)