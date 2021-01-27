2021年春运即将开始，因疫情防控需求，多地发出“非必要不返乡”和就地过年的倡议。根据高德地图联合全国各地交警发布的《2021年春运出行预测报告》，全国高速2021春运期间出行将相对分散，节前全国高速日均拥堵里程将同比去年下降约三成，群众本地、短途自驾出行意愿增强。

为让广大用户在节日期间更安全、便利地出行,高德地图今天启动“2021暖春计划”，推出暖心助老、暖心导航、暖心科技、暖心福利等多项产品和服务。

暖心助老 让老人出行更方便

近日，高德打车上线助老打车系列服务，推出一键叫车、新电召平台等多项实用功能，帮助老年人更方便、更安全出行。

高德打车基于“好的出租”解决方案上线新电召平台，调度中心在接到老年人电召订单后，可通过“好的出租”综合距离最短、线路最优、接驾最快等标准调度出租车，将传统的抢单模式，变为抢单+派单相结合，提升叫车成功率。目前，高德打车已经与北京最大的出租车调度平台奇华调度中心96106在北京市平谷区展开新电召试运营，并将在春节后逐步扩大运营范围。老年人通过拨打96106电话，可以更快、更容易叫到车。

同时，高德打车还在支付宝及微信的高德打车小程序上线“一键叫车”功能，简化打车流程，不再需要输入起点和终点，点击一键叫车按钮，即可呼叫出租车。上车点根据老年人所在位置自动推荐，叫车后即将上车位置共享给司机。当车辆到达后，老人可当面与司机沟通目的地并开始行程，行程同时支持分享功能，以便亲友及时获知行驶位置，让出行更放心。

“一键叫车”功能春节前将在北京等多个城市上线试运营，并在节后陆续开通更多城市的服务。

暖心导航 朱广权段子语音押韵上线

“路漫漫其修远兮，路上不要玩儿手机。您的车速过快，请减速，不用和飞机比赛。”为配合公安部交通管理局“一盔一带”安全守护行动，由央视主持人朱广权亲自参与创作并录制的朱广权押韵语音包，也将正式上线高德地图。该导航语音充满朱广权诙谐押韵的个人风格，用段子的方式提示用户们注意行车安全，并在岁末年初为大家送上充满年味年俗的权式暖心导航。

除上线朱广权安全语音导航外，高德地图近期还进行了多方位产品升级。推出跨城防疫政策查询专题，可方便用户一键查询往返城市的具体防疫要求；驾车防疫路线功能，在跨城时可推荐自动避开疫情中、高风险地区的路线，助力用户更安全、安心地出行。为缓解路途中的堵车焦虑，高德地图近日上线的“交通实况Live”服务，联合全国300多个城市的交警权威入驻，为严重拥堵路段上的“堵友”们提供信息发布和分享平台，方便用户及时掌握一手实况信息，提前做好路线和时间规划。

暖心科技 联合交管为出行保驾护航

每年春节前后，因客流量大，加上天气寒冷，各地交警值守管理压力巨大。针对重点交通枢纽，高德地图上线了全境智能-重点区域大屏，可实时监测、预测枢纽的客流、周边的车流，为管理者提供更丰富全面的信息辅助决策。此外，高德还推出封路神器、事故车盒、智慧锥桶等系列IOT产品，首创高速精细化管理监控系统“全境智能冬季应急大屏”，为高速运营管理者提供事件感知和危险天气预警提示、驾驶行为风险路段识别、拥堵监测等全方位的全域信息感知及预判能力，用软硬一体的数字化能力助力道路交通从业者工作更安全高效。

出于疫情防控需要，多地在入境通道设置检疫站点，对来往车辆和人员进行检疫检查。高德地图上线疫情检疫站交通监控预警平台，将助力交管部门实时查看检疫站交通拥堵路况和车辆排队情况，并进行小时级自动统计。当发生严重拥堵时，可进行后端分流决策，有助于提升检疫站点的交通调度水平，提高交通出行效率。

暖心福利 发放生活出行红包

今年春节，就地过年将成为不少人的新选择。作为基于地理位置的生活出行服务平台，高德地图也特地准备了打车、加油、充电、酒店等诸多暖心福利。用户打开高德地图，搜索“暖春计划”即可赢取多种红包。

针对打车用户，高德打车推出拼团活动，一人发起，其他人参团即可获得打车金，最高可赢500元。同时，为了感谢春节期间正常出车的司机师傅，高德打车将为司机师傅献上“新春红包”，包括新司机奖励、春节奖励及加油福利。

针对驾车用户，高德地图已在全国上线15000+优惠加油站，接入全国96%以上的公共充电站数据，为广大车主提供直降特价或专属优惠券，方便的同时还能享受优惠折扣，省钱又省心。

节日期间，高德还将精选全国数十万家优质爆款酒店，为用户提供特价房源，及众多本地过年的消费服务券。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)