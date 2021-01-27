工业和信息化发展成绩单：2020年我国建成5G基站超60万个
2021年01月27日07:42 | 来源：北京日报
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本报讯（记者 赵语涵）昨天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，披露2020年工业和信息化发展成绩单。2020年我国工业经济在新冠肺炎疫情冲击下持续稳定恢复，全年规模以上工业增加值同比增长2.8%。5G建设跑出“中国速度”，2020年新建开通5G基站超60万个。
2020年年初，疫情突发让工业在一季度受到较大冲击。但随着疫情防控和推动全产业链协同复工复产，工业增速逐季度回升，2020年规模以上工业增加值比上年增长2.8%。同时，我国推动出台并落实落细一系列助企纾困政策，协调金融机构新增资金支持超过3500亿元。
备受关注的5G建设在去年结出硕果。工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国亮出一组数字：去年新建5G基站超过60万个，实现所有地级以上城市5G网络全覆盖；5G终端连接数突破2亿，多个行业抓紧5G商用带来的重大契机，加快产业数字化进程；5G+工业互联网项目超过1100个，5G+远程会诊在19个省份的60多家医院上线使用，5G+自动驾驶、5G+智慧电网、5G+远程教育等新模式新业态不断涌现。在谈到2021年5G建设目标时，赵志国表示，2021年计划继续建设5G基站60万个，在深度覆盖地级以上城市基础上，向有条件的县镇延伸。此外，还将进一步提升5G应用创新能力和产业基础能力。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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