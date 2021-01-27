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600款APP中近6成有广告 关不掉的广告谁来监管？

赵莹莹
2021年01月27日07:44 | 来源：北京日报
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　　本报记者 赵莹莹

　　打开墨迹天气，弹出天猫年货节；打开知乎，又是天猫年货节；打开天猫，还是天猫年货节。没错，这是记者昨天的体验，打开手机里的3款APP，最先跃入眼帘的都是广告。而这份体验，几乎每位手机用户都不陌生。

　　上海市消费者权益保护委员会日前发布的《APP广告消费者权益保护评价报告（2020）》显示，测试的600款APP中58%含有广告，其中仅有14.5%提供个性化广告关闭入口。关不掉的手机APP广告，不仅正困扰着消费者，也在侵犯个人隐私。

　　600款APP中近6成有广告

　　“游戏软件里的广告推送很多，每次儿子一玩手机，屏幕上就会多出好几个新软件。”提起手机广告，年轻的妈妈董女士有话说。董女士的儿子今年6岁，喜欢玩手机游戏。然而，每次玩过之后，她的手机里就会多出几款新软件，“都是玩游戏的过程中推送来的广告，儿子左点右点都给下载下来了。”

　　“我们做手机的厂商啊，手机是不赚钱的，就是交个朋友！”这是当年罗永浩在推销锤子手机时说过的一句话，也从侧面反映出一个现实：手机行业依靠硬件很难赚钱。

　　价格战的压力下，硬件利润降低成为手机厂商必须面对的现实，广告业务开始成为新选择。于是，人们发现，无论是手机自带的APP，还是自主下载的APP，打开后首先看到的就是各式各样的广告。

　　昨天，记者分别点开包括墨迹天气、当当、知乎、天猫、新浪微博、UC浏览器在内的6款手机APP，每款APP均弹出了约5秒钟的广告。其中，墨迹天气、知乎、天猫显示的都是天猫年货节的广告，新浪微博显示的是化妆品广告，UC浏览器显示的是拼多多的广告，当当则是自家的2021寒假季广告。而且，当记者在几个手机APP之间切换时，每次回到知乎，都会再弹出一次广告。

　　手机APP广告泛滥到什么程度？上海市消费者权益保护委员会发布的《APP广告消费者权益保护评价报告（2020）》显示，测试的600款APP中58%含有广告，其中69.7%的广告没有“关闭键”，且仅有14.5%的APP可以找到个性化广告推荐关闭入口。

　　偷听用户“说话”精准推送

　　“你有1条未读信息。”值得注意的是，手机APP弹出的广告，看似是无意的，其实更多时候都属于“投其所好”，根据用户的使用行为精准推送。

　　“我要是在某电商平台上浏览了几个化妆品，过几天就一定能在另一个电商平台上接收到化妆品广告。大数据可能比我还了解我自己。”

　　“在京东搜啥，芒果TV首页就给我推啥广告，会员还要看广告能忍，你说你一视频APP偷看我在京东上的搜索历史再精准推送广告，这就不能忍了。”

　　“之前我是不太相信的，总觉得是被‘窥私’的人手机没有关闭APP权限才会收到精准广告。但我在PC端登录B站看了个讲座视频，弹幕里有欧米茄几个字，然后我用手机登录微博时，就出现了欧米茄的广告。”

　　网络上，手机用户关于被精准推送广告的吐槽声不绝于耳。上海市消费者权益保护委员会也在报告中总结，APP广告不仅多为“信息展示—点击购买”的闭环型广告，消费者如果感兴趣就能直接点击链接下单购买，而且多为精准推送型广告，大量APP广告后台还采用竞价交易模式。

　　“在你点开APP的1秒内，你的特征已经被分析并发给了广告主，谁出价最高，你的手机上就会显示谁的广告，这就是竞价交易。”专家指出，APP广告的精准投放与竞价交易，是建立在过度索权、收集个人信息基础上的。

　　消费者个人隐私亟待保护

　　对于互联网广告，《中华人民共和国广告法》第四十四条规定：利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。但目前，手机APP广告泛滥且无法关闭的问题还没有受到监管部门的重视。

　　“其实广告有它的商业价值，很多消费者也喜欢广告，但是我们觉得APP在推送广告时，一要有节制，二要能给消费者选择权，三要保护消费者的个人信息，要让消费者找得到、容易操作。”上海市消费者权益保护委员会副秘书长唐健盛表示。

　　而相较于广告一键关闭功能，保护用户从APP中被“偷”走的隐私，更是迫在眉睫。手机APP违规收集用户信息已是监管整治的重点工作之一。就在2020年，工信部对52万款APP进行了技术检测工作，责令1571款违法APP进行整改。

　　部分手机厂商也在行动。苹果方面表示，计划修改IDFA（广告标识符）政策，将此前的默认IDFA开启变更为默认IDFA关闭，未经允许就追踪用户数据的APP将会被移出苹果应用商店。通俗来说，IDFA相当于一个手机身份证，用户的网络行为习惯可能被记录在其中，如常用哪些APP、平时在哪个区域活动、经常搜索哪些产品等。通过IDFA，APP便可以形成一个用户画像，并依照画像向手机精准地推送广告。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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