陶凤 常蕾

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）1月26日，人社部召开例行新闻发布会，介绍相关情况。会上，人社部养老保险司司长聂明隽表示，规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策今年4月底到期后，将再延长一年至2022年4月30日。

对于备受关注的就业情况，人社部新闻发言人卢爱红介绍，2020年就业形势逐季好转、总体稳定、好于预期。“全年城镇新增就业1186万人，2020年12月城镇调查失业率5.2%，年末城镇登记失业率4.24%，均低于预期控制目标。”卢爱红说。

援岗离不开稳企。人社部数据显示，2015-2019年，国家先后6次下调了社会保险单位缴费比例，共为企业减费近万亿元，向608万户企业发放失业保险稳岗返还1042亿元，支出就业补助和专项奖补资金上千亿元。

“去年一年减免1.54万亿元。”聂明隽表示，截至去年12月底，企业养老、失业、工伤保险参保职工人数较2019年底分别增加1619万人、1147万人、1291万人，同比增幅为近五年之最。

值得注意的是，社保费“减免缓”政策已于2020年底到期，2021年是否会有新的减费或者降费政策？“需要说明的是，阶段性减免社保费是一项临时性支持政策，去年底已经到期，三项社会保险费从今年1月1日起已按规定恢复正常征收。”聂明隽回应称，考虑到疫情风险仍然存在，部分企业压力可能较大，规定阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策今年4月底到期后，将再延长一年至2022年4月30日。

“减税降费作为逆周期调节政策，在我国经济社会发展中发挥了巨大作用，尤其是在去年疫情大考背景下，减税降费政策有效应对了经济下行压力。”国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红指出，减税降费成效显著，主要体现在应对疫情冲击的背景下，及时出台支持实体经济发展、促进新动能成长以及服务中小企业的有关税费减免政策，减轻了企业的资金压力，保住了就业，有利于社会稳定及经济恢复。

此外，对于社保基金的运营情况，卢爱红介绍称，2020年三项社会保险基金总收入5.02万亿元，总支出5.75万亿元，年底累计结余6.13万亿元，基金运行总体平稳。基金投资运营工作稳步推进，所有省份均启动实施基本养老保险基金委托投资工作，合同规模1.24万亿元，到账金额1.05万亿元。

冬季疫情防控压力加大，近期各地倡议“就地过年”。有的地方提供了资金补贴，比如福建、上海、江苏、天津、浙江等地为就地过年务工人员发放稳岗补贴、租房补贴、困难补助；有的地方推出特色举措，比如浙江、广东、安徽等地为就地过年务工人员发放消费券、减免景区门票、安排文化旅游活动；有的地方支持企业生产，比如天津、广西等地为企业发放稳产满产奖励和招工奖补；有的地方加强留守人员帮扶，比如甘肃、湖南等地为在外地务工过年不回家人员及其家庭送去过年礼包。

人社部就业促进司司长张莹也表示，鼓励企业发放“留岗红包”、“过年礼包”、安排文化娱乐活动等，落实好工资、休假等待遇保障，吸引职工就地休假。协调强化餐饮商超、医疗卫生、治安消防等服务供应保障，确保企业和务工人员正常生产生活。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)