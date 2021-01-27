赵述评 蔺雨葳

规范盲盒市场已成为当务之急。1月26日，中消协针对盲盒市场发布消费提示称，商家过度营销、涉嫌虚假宣传、产品质量难以保障和消费纠纷难以解决等问题越发凸显。盲盒市场近年来热度持续走高，各行各业的商家都发现盲盒市场有利可图，希望来分一杯羹。除最初的玩具外，餐饮、美妆、文具、图书等诸多消费领域也都掀起了“盲盒风”。身处其中的消费者，要认清风险理性消费，勿盲目跟风。

行业缺乏透明度

中消协表示，盲盒经营者营销手段众多，有的是通过与明星、综艺节目、网红主播等合作，不停地“刷存在感”；有的是通过玩家分享、讨论、交换等方式，唤起消费者的收藏心理和炫耀心理，激发消费者的购买欲望；还有的打造“系列”概念，并设置一个最难获得的 “隐藏款”等进行饥饿营销，抽中概率大都为“百里挑一”。

诸如此类的营销手段促使很多消费者醉心于享受拆盲盒所带来的不确定性与惊喜感，引发消费者冲动购买，助长了非理性消费行为。尤其是青少年群体，由于他们好奇心强、喜欢攀比、消费观念尚不健全，十分容易对盲盒“上瘾”，有的甚至为了抽中“隐藏款”而直接“端箱”。

盲盒吸引着消费者持续投入。2019年8月，天猫国际发布的《95后玩家剁手力榜单》显示，每年有20万消费者全年在盲盒上的花费超过2万元，甚至有消费者一年要耗资百万来购买盲盒。此外，盲盒市场还衍生出了“炒盲盒”的二手交易市场，一些“隐藏款”等稀有盲盒玩具被炒到上千元高价。如2019年9月，原价仅为59元的潘神圣诞隐藏款盲盒在某二手交易平台售价高达2350元。这种“投机”行为也对盲盒持续升温起到了推波助澜的作用。

对此，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为：“从年轻人烧钱方面来讲，劝说引导难度很大，关键是玩法要规范。从监管层面，应该明确赌博和随机购买玩法之间的界线。”

盘和林认为，现阶段盲盒的玩法并不公平，其隐藏款的出品概率都在企业手中，本身缺乏透明性。很多消费者购买盲盒，如果需要隐藏款，其成本并不确定。两者之间的不平衡，导致了疯狂烧钱行为和隐藏款炒作稀缺的行为。这和当年邮币卡市场情况类似，甚至诞生了造假产业链。

虚假宣传频出

虚假宣传是盲盒市场现阶段跳不过的门槛。盲盒与普通商品相比，具有很强的信息不对称性，消费者只能依靠商家的广告宣传来选购，这就很容易被商家的夸大商品价值、虚构中奖概率、颜色款式不符等虚假宣传所误导。

中消协举例显示，某经营者在2019年“双11”时推出了“新品优享礼包”盲盒产品，广告宣称每月会给玩家发一个当月新款盲盒以及一套当月明信片，连续发12个月。但在2020年1月，消费者收到的却不是新品，而是2019年12月预售过的旧款。很多玩家认为这与当初广告宣传不一致，涉嫌欺骗消费者，引发了消费者群体投诉。2020年10月，消费者侯先生向深圳市消委会投诉称，其花100元网购的盲盒商品实际与宣传严重不符，宣传使用的图片过于美化，实物娃娃肤色与宣传图片差别很大。

与此同时，盲盒品质也“飘忽不定”。消费者拆开盲盒后，有的产品可能不符合有关国家标准安全性指标；有的可能是假冒的山寨品或者二次销售品；有的是没有生产日期、质量合格证以及生产厂家的“三无”产品；还有的存在划痕、掉漆、污渍等质量瑕疵。

中消协表示，上海市浦东新区消保委曾于2019年12月委托专业检测机构对10组不同品牌的盲盒产品进行检测，结果发现8件样品存在“小零件”隐患，可能存在造成儿童堵塞呼吸道、隔绝空气流通而导致的窒息危险。2020年12月，消费者阮先生向深圳市福田区消委会投诉称，其11月花9.9元在网上购买了一只盲盒，盲盒里是一个U形枕。但是阮先生仅使用了20天，U形枕就出现了脱线的问题，阮先生在查找经营者信息的时候发现该U形枕是“三无”产品。

盲盒商家与消费者之间的矛盾越来越大，消费纠纷难解决。有消费者反映一些商家“店大欺客”，消费者遇到质量问题只换不退；还有消费者反映商家售后效率低下，对消费者的问题一直拖延处理。

搅局者扰乱市场秩序

盲盒市场就像是一个怪圈。中消协认为，当前有的经营者产品本身并没有过硬的竞争力，只想着蹭盲盒的营销热度；有的经营者将盲盒当做是“清库存”的工具，赢得了眼前的利益却丢掉了长远的口碑。这些行为不仅损害了消费者的合法权益，也扰乱了市场正常秩序，不利于行业的健康发展。

泡泡玛特首席运营官司德告诉北京商报记者，现在的盲盒市场存在一些不认识的品牌将贵金属、碎钻等做成盒子，他们更偏赌博，一定程度上了扰乱了市场，并表示希望监管介入，肃清行业发展。

中消协指出，盲盒经营者要切实遵守《消费者权益保护法》《电子商务法》《产品质量法》等法律法规的规定，必须承担法定的质量担保责任，也应确保商品质量信息真实，保障消费者知情选择。尽管盲盒销售中关于产品的款式等存在一定的保密性，但关系产品质量和服务的信息，如产地、成分、生产日期、保质期、使用存储条件、安全警示、价格、“三包”等均应当充分告知，保证真实全面，不得作出虚假、夸大或者引人误解的宣传，让盲盒内在物品的商品价值、出现概率、分布方式等关键信息真实透明，保障消费者的知情权，确保消费者知情选择。

此外，盲盒营销应适度，不可过度营销消费者的猎奇心理误导消费者冲动消费。中消协也提醒广大消费者要有风险防范意识，保持理性的消费理念，适度消费，勿盲目跟风。消费者要认识到盲盒具有不确定性的本质，认清并防范商家过度营销的套路，并保留购物票据等相关凭证，权益受损应依法维权。

和君咨询合伙人、连锁经营负责人文志宏表示：“从企业角度来看，不管是进入盲盒市场，还是引用盲盒营销的玩法，其实都还是要回到最本质的问题，就是以顾客为本，以产品为王。如果脱离此基础，那么这个风口可能就不会长久，反而有可能会伤到企业自身。”北京商报记者 赵述评 蔺雨葳

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)