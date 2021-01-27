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就地过年下消费转向：机票预订降温 周边游受青睐

蒋梦惟 杨卉
2021年01月27日07:46 | 来源：北京商报
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　　北京商报讯（记者 蒋梦惟 杨卉）“就地过年”的队伍不断扩大，旅游市场春节期间机酒产品的预订和关注度也有所转向。1月26日，北京商报记者从多家OTA处获悉，受多方面因素影响，往年春运期间最热门的航线纷纷遇冷，部分航线机票价格跌破2折，创下近五年最低价，有的线路甚至低于高铁二等座票价。但另一方面，在越来越多的人选择“就地过年”背景下，人们对于住宿产品的消费需求也出现了一定变化，一些本地热门的民宿、酒店在除夕等时段预订十分紧俏，部分平台甚至在假期后半段出现了“一房难求”的情况。

　　具体来看，去哪儿网数据显示，截至1月25日，春运期间机票平均支付价格为651.36元，较疫情前的2019年同期下降近200元，成为该平台五年来春运前机票预售支付最低均价。其实，北京商报记者在携程等多家OTA上查询时也发现，当前多条热门航线价格确实比往年春运期有较大幅度“跳水”。以北京-哈尔滨航线为例，2月10日该航线最低价普遍已跌破千元；而往年春节前早早就一票难求的北京-三亚航线，多平台最低价格也仅为610元，相当于全价票的1.7折左右。无独有偶，同程交通大数据也表明，2021年春节期间机票整体平均价格与往年同期相比下降15%，部分机票价格甚至低于高铁二等座票价。

　　其实，就在1月26日，民航局也发布通知称，乘机日期在1月28日-2月3日的旅客，自1月27日0时起至航班起飞前可提出退票或改期申请；乘机日期在2月4日-3月8日的旅客，自1月27日0时起至航班起飞前7天可提出退票或改期申请，为消费者提供更多保障。通知发布后一段时间内，部分平台退票的相关咨询量就较上一时段增长了3倍。

　　与机票预订不同的是，住宿方面受“就地过年”趋势的影响，游客的消费偏好也出现了一定的变化，在本地热门酒店、民宿过新年迅速走俏。“今年除夕酒店预订量较2019年同期增长30%，上海、广州、成都、深圳、重庆成为除夕酒店预订量最高的几个城市。”去哪儿副总裁刘晗介绍。而民宿预订平台途家方面提供的预订数据也显示，目前京郊部分民宿春节期间预订的入住率已经超过七成。

　　值得注意的是，今年春节住宿市场还呈现出一个新特点，即除夕前后市内酒店热度较高；春节假期后半段，尤其是情人节前后则是周边度假型酒店更受欢迎。北京商报记者通过携程平台查询发现，以北京海湾半山温泉酒店为例，截至1月26日，该酒店情人节当天的部分房型，如豪华套房、家庭连通房、尊享养生私汤客房等均已售罄。

　　对此，华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱分析指出，“就地过年”虽然令今年春节机票预订需求有所降温，但在本地知名的民宿、酒店过春节反而成为一种新兴的消费模式。同时，除夕过后，大量出行需求都集中在自驾游和周边游领域，郊区休闲度假酒店客流预计将迎来较高回升。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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