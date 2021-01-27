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-1% 韩国经济22年来现负增长

2021年01月27日07:52 | 来源：北京商报
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　　韩国央行26日公布的初步核算数据显示，2020年第四季度韩国GDP增长率为1.1%，全年经济增速为-1%。自1998年亚洲金融危机以来时隔22年再现负增长。

　　韩联社报道称，受新冠疫情影响，韩国2020年各季度经济增速分别为-1.3%、-3.2%、2.1%和1.1%。据此核算的2020年GDP增速为-1%，自1998年(-5.1%)金融危机以来时隔22年再现负增长。

　　细分领域来看，去年第四季度，韩国的出口增长了5.2%，其中以半导体和化学制品为主，净出口拉动GDP增长1.3个百分点。进入2021年，出口增幅的态势仍然在继续。据统计，半导体（11.6%）、乘用车（15.7%）、无线通信设备（60.5%）出口均实现两位数增长。中国、美国和日本是位居前三的出口对象。

　　根据韩国产业通商资源部和半导体协会1月5日发布的数据显示，2020年韩国半导体出口额同比增长5.6%，达992亿美元，创历史第二高。韩媒认为，此前美国政府对中国的芯片产业打压，致使韩国半导体产业因中国客户的需求而囤货，出口效应随之在去年的第三、第四季度释放。

　　但在个人消费方面，以餐饮、住宿、运输为代表的服务业消费全面萎缩，整体减少1.7%，拉低GDP增长率0.8个百分点。韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基认为，自去年11月起，韩国正经历的第三波疫情是导致个人消费减少的最主要原因。为防止疫情扩大，韩国政府呼吁民众保持社交距离、企业进行远程办公等。

　　同样受疫情影响的，还有韩国的失业率。韩国统计厅13日发布的《2020年12月及全年就业动向》资料显示，受疫情影响，韩国2020年全年就业人口同比减少21.8万人，为2690.4万人，创下1998年以来的最大降幅；失业率为4%，创下2001年以来的最高值。

　　按行业来看，批发零售业就业人口减少16万人，住宿餐饮业减少15.9万人，教育服务业减少8.6万人。

　　洪楠基当天表示，新冠肺炎疫情对去年经济形势造成重创，出口市场回暖将有助于今年经济逐步复苏。

　　不过洪楠基同时指出，由于去年底韩国出现疫情第三波大流行，极大削弱了家庭消费力，经济复苏恐难强势反弹。

　　目前，韩国央行对今年韩国经济的最新预期为增幅在3%左右，略高于此前的2.8%。有经济学家预期，随着疫苗的推广，韩国经济有望在今年二季度重拾复苏势头。

　　“随着全球经济复苏带动出口增强以及5G部署提速，韩国经济复苏势头从2021年第二季度开始应该会加快。”路透社援引牛津经济研究院（Oxford Economics）经济学家劳埃德·陈（Lloyd Chan）的话称。

　　北京商报综合报道

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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