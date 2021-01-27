邱海峰

最近，一则透支利率“松绑”的消息在信用卡市场炸开了锅。不少吃瓜群众也纷纷赶来凑热闹：这是要下调信用卡透支利率了？我的信用卡可以开启“买买买”模式了吗？

看着这些，海叔也是为之一振，随即去查了查。原来，就在前阵子，央行网站挂出了一则通知：自2021年1月1日起，取消信用卡透支利率上限和下限管理。短短20多个字，让人遐想连篇。秉着“字越少、事越大”的想法，海叔对这事展开了一番研究。

谈起信用卡，大家并不陌生。但说到信用卡透支利率，不少人却处于一知半解的状态。海叔的一位朋友在看到此次央行发布的通知后，便发出了这样一句感慨：信用卡透支利率居然还有上下限！

说到这，海叔来现学现卖下。中国第一张信用卡诞生于1985年，在其发展初期，透支利率是统一固定的，即日利率万分之五。2016年4月，央行发文改变了这一局面：从2017年1月1日开始，对信用卡透支利率实行上限和下限管理，上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0.7倍。将其折算成年化利率的话，对应的区间是12.775%-18.25%。

4年之后，为何又要取消这一管理？ 武汉科技大学金融证券研究所所长董登新强调了4个字：时机成熟。他对海叔说，当年央行对信用卡透支利率进行上下限管理，一个重要考虑是分布推进信用卡利率市场化。而如今信用卡市场逐渐成熟，风险管理体系日趋完善，已具备全面实施市场定价的条件。还有一个重点是，信用卡的普及度越来越高，持卡人对信用卡透支消费、预借现金等服务提出了更加个性化和多样化的需求。

市民在银行网点办理业务。梁志强摄（人民视觉）

这里有一组数据反映了中国信用卡市场的发展速度：近5年来，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量增长了约八成。截至2020年三季度末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量达到 7.66 亿张，人均持卡量增至0.55 张。

这么大的市场，银行自然是高度重视的。一家股份制银行工作人员告诉海叔，信用卡业务对银行来说是一个很大的收入来源，最近几年很多银行都在积极争取获得更大的市场份额，如果能利用这次政策调整机会适当降低透支利率，肯定有助于吸引更多客户。

那么问题来了，央行新政已实施近1个月的时间，银行有动作了吗？海叔联系了多家商业银行，得到的回复基本一致：尚未公布信用卡透支利率新标准，目前继续按照原来利率规定执行。

这又是为啥？上述银行工作人员表示，主要还是出于风险和利益的考虑。透支利率调整将直接影响信用卡业务的收入，银行需要根据资金成本、信贷资源、市场策略和风险偏好等因素，经过一段时间的谨慎研究后才能确定新的利率标准。

说白了，各家银行也在观望，不太愿意冲在前面第一个下调价格。

董登新告诉海叔，事实上，目前不少银行的信用卡透支利率都采用之前的上限，即日利率万分之五，很少有用到下限标准的。但随着市场定价的推进，透支利率下调是大概率事件，应该会有银行突破之前日利率万分之三点五这一下限。不过，下调会有限度，不太可能出现无底线“价格战”的情况。

对于消费者来说，短期内可能未享受到降价的优惠，但长远来看，适当的价格竞争将推动形成差异化的信用卡市场，给消费者带来更好的用卡体验。一方面，未来各家银行的信用卡透支利率会更加差异化，消费者可以货比三家，选择的余地更大；另一方面，即便是在同一家银行办卡，透支利率也可能不同，如常使用信用卡透支消费且信用情况良好的优质客户透支利率有望更低，但信用不好的持卡人透支利率可能会更高。

不过，专家也提醒，信用卡的主要作用是满足消费者日常、高频、小额的消费需求。用到透支利率，就意味着你的信用卡出现了未按时全额还款或取现的情况，随之而来的就是利息，一旦常年累积，就会像滚雪球一样，越滚越大。因此，使用信用卡时，还得理性透支消费，尤其不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，避免逾期、影响个人征信。

海叔也在这送上一句话：透支消费一时欢，到期切莫忘账单。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)