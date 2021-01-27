2020年，中国进出口规模创历史新高，国内超大规模市场为扩大进口提供了有力支撑，令不少市场的出口前景显现亮色。数据显示，粮食、肉类等农产品进口量分别增加28%和60.4%。

据海关总署新闻发言人李魁文介绍，2020年，中美双边货物贸易总值4.06万亿元，同比增长8.8%，占中国进出口总值的12.6%。其中，中国自美进口农产品1627.4亿元，同比增长66.9%，进口大豆、猪肉、棉花分别增长了56.3%、223.8%、121.7%。

2020年，中国经济持续复苏改善了拉美国家的出口前景。如秘鲁的蓝莓、葡萄、芒果等水果对华出口实现大幅增长，在为中国提供充足反季供应的同时，有效帮助秘鲁农业对冲了疫情影响。秘鲁农业和灌溉部的报告显示，面对疫情冲击，2020年秘鲁农业保持正增长，是少数未陷入衰退的经济领域之一。

在中俄双方农产品相互准入取得积极进展的背景下，俄罗斯禽肉和乳制品继续扩大对华出口，俄罗斯牛肉也已进入中国市场。俄农业部数据显示，2020年，俄农产品出口总额289.6亿美元，同比增长18%。

中国仍是俄农产品第一大进口国，进口额39.8亿美元，同比增长25%。中国从俄罗斯进口的农产品主要包括鲜冷冻鱼、植物油、食用油脂和螃蟹等，其中鱼类及水产品进口额16.2亿美元。

2020年，中国满洲里口岸共进口俄罗斯油菜籽、小麦、大麦、大豆19.71万吨，比2019年增长1.2倍，其中俄罗斯大麦为满洲里口岸首次进口。关区粮食加工企业进口四品种粮食24.01万吨，比2019年增长1.1倍。

“为应对新冠肺炎疫情的不利影响，全面落实国家‘保粮食能源安全’工作部署，满洲里海关统筹做好疫情防控和促进外贸稳增长工作，在保证进口粮食安全的前提下，采取多种举措优化通关流程，实现粮食扩品、增量双赢。”满洲里口岸相关负责人介绍说，满洲里海关结合关区进口粮食实际情况，制定相应措施对进境粮食现场检疫工作进行指导，保障进口粮食快速通关。

在提高通关效率方面，满洲里海关采取线上线下同步审核，电话、微信先行指导和预约办理的方式，提高申报材料的准确性和受理速度。与此同时，该关建立“随到随办、高效对接”绿色通道机制，加快检疫审核和企业备案速度。2020年共受理66批进境粮食检疫许可证申请，审核通过后均第一时间提交海关总署，相比2019年增长1.5倍。此外，该关还完成了5家企业的进口玉米加工资质认定、2家粮食加工企业的扩项资质认定，持续助力满洲里口岸粮食进口扩品增量。

扩大农产品进口、以开放推动改革，是中国农业领域一以贯之的政策导向。中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥在接受记者采访时表示，近年来，多数农产品在国内产量增加的同时，进口量也在扩大，这是双赢的格局，有利于拓展农产品多元化进口渠道、增加农产品进口来源，更好满足消费者生活水平提高对农产品扩大和质量提高的新需求，解决国内部分农产品稀缺和供给不足问题。

“积极扩大进口仍然是目前解决中国粮食安全问题的重要途径之一。”李国祥表示，为了发挥粮食进口对改善粮食安全的积极效应，除了应确保国内粮食生产能力和不能过度依赖粮食进口外，还必须推动粮食进口多元化和全球粮食安全治理，有效管理粮食进口，降低粮食安全风险。

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