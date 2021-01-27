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零售业风险管理标准难觅 大数据和人工智能或将成风控关键技术

阎  密
2021年01月27日08:01 | 来源：国际商报
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原标题：零售业风险管理标准难觅

　　■ 本报记者 阎 密

　　近日，中国连锁经营协会发布《2020中国零售业风险管理报告》（以下简称《报告》），对全国范围内零售企业面临的风险进行深入分析，评估当前中国零售企业风险管理水平，提出风险管理建议。

　　《报告》指出，零售行业微观风险有四方面特性：竞争风险较大，消费增长区域转移及群体消费行为变化，网络发展带来消费模式变化，供应链建设愈发重要。

　　在宏观方面，零售业也面临着风险：投资下降，零售企业放缓新开店速度；疫情防控期间零售行业客流量下降，停工停产导致的居民消费能力下降也对消费意愿、物流运输造成了负面影响；零售企业的租金成本占比较高，在疫情之下，收不抵支的风险难以避免。

　　《报告》对百余家零售企业进行的调查显示，64%的管理者认为战略风险是未来5年的最大风险，其次分别是营运风险（20%）、合规风险（9%）、财务风险（7%）。

　　在企业风险管理的架构上，65%的受访企业认为审计部门具有风险管理职责，其次是法律部门和风险管理部门，占比分别为63%和56%。69%的受访者认为公司风险管理治理框架及决策机制足够应对未来5年的最大风险。

　　《报告》通过风险指数分析发现，成立时间越长的公司，风险管理水平越高，收入规模越大的零售样本企业风险管理水平越高，雇员人数越多的零售企业风险管理水平越高。风险文化不同的零售样本企业之间的风险管理水平存在较大差异。

　　《报告》建议零售企业既对数字化新风险进行预防和管理，也通过数字化、人工智能的新方法来实现风险管理。一是利用科技进行风险管理。在保证风险管理效果的同时，降低零售企业的风险管理成本。二是利用大数据进行风险管理。中国零售行业的全渠道发展为大数据风险识别和预防提供了基础。互联网电商企业具有明显的数据优势，传统零售企业也在线上化的过程中提升了大数据的应用能力。大数据和AI是被最多受访者认为会影响零售业风险管理的技术。

　　调查结果显示，所有受访者均认为，应该基于零售行业的特殊性，对风险管理框架和工作方法进行整体梳理，制定零售行业的风险管理标准，为行业发展指引方向。

　　此外，随着风险管理意识的不断提高，中国各行各业对风险管理专业人才的需求日趋强烈，应从人才储备和在职人员技能提升两方面入手，提升零售企业风险管理人才的存量和增量，激活零售企业风险管理人才培养机制。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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