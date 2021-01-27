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就地过年，年货市场年味同样浓

2021年01月27日08:01 | 来源：国际商报
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　　■ 于佳欣 王雨萧 王自宸

　　过年，是每个中国人心中抹不去的情结。在疫情防控新形势下，不少人选择就地过年，这个春节也因此有了不一样的味道。

　　就地过年，年味不减。节前消费市场供应充足吗？采购年货有哪些新特色？怎么保证顺畅“买买买”？

　　“菜篮子”“米袋子”满起来量足价稳有保障

　　春节将至，年味更浓。

　　站在湖北武汉武昌区小东门生鲜市场，鱼丸、肉丸和香肠的香味扑鼻而来，摊位前站满了采购年货的市民。多位商贩表示，进入腊月后，买年货的顾客明显增多，几乎每天从早上五六点忙到晚上七八点。

　　在北京，各大商超的入口被红火的节庆商品装点一新。

　　在物美超市双井店，这里的年货饰品区挂满红对联、中国结、红灯笼等，水果区的草莓、猕猴桃等进口水果种类丰富，洋溢着新春气氛。

　　物美超市双井店店长杨海奇表示，目前，店里商品销售额比往年高15%，特别是线上订单环比增长了一倍。由于今年不少人选择留京过年，随着春节临近，未来销量还会进一步上升。

　　特殊春节下，为更好满足消费者采购年货需求，全国多家商超、菜市场加大备货力度，提高果蔬、水产品、牛羊肉等上市量，保证“菜篮子”“米袋子”量足价稳。

　　据了解，为保障春节期间商品供应，物美集团今年比去年增加了30%的供货量，包括生鲜、果蔬、米面粮油等基础民生品类备货。

　　在北京超市发双榆树店，门店日均备货大白菜约2000公斤，猪、牛、羊等鲜肉约3000公斤，每天推出10种惠民菜，满足市民需求。

　　在河北省石家庄市桥西蔬菜中心批发市场，大白菜、冬瓜、土豆、洋葱、西红柿等北方冬季常见蔬菜供应充足，价格平稳。为满足供应需求，这一市场积极引导商户坚守营业，加大货源组织力度，保障市场供应。

　　多部委也联合发力，做好市场保供工作。去年12月以来，国家发展改革委、商务部等部门已投放中央储备猪肉6.5万余吨，牛羊肉2200余吨。商务部表示，将根据市场情况，进一步加大投放力度，指导各地商务主管部门适时投放蔬菜、肉类等储备，稳定节日市场供应。

　　年货搬上“云”足不出户也能“购”

　　“宅”在家里、网购年货成为今年置办年货的新特点。足不出户，怎么才能让年味不减？

　　打开各种购物App，便能发现“年货节”成为一大主题词，采办年货、赶大集等活动纷纷“上云”“在线”。

　　原切牛腩块、盐池滩羊肉、烟熏腊肉、德国升降火锅……在苏宁易购的App上，“土”年货和“潮”年货齐头并进，让家乡的味道不再遥远。

　　“有形”年货很丰富，“无形”年货也热销。疫情下，“健康年货”更加走俏。在这个年货节，拼多多“医疗健康”加码补贴体检、保健品等健康服务及产品，最高补贴达50%，销售火爆。

　　商务部会同有关部门指导的“2021年全国网上年货节”于1月20日正式拉开帷幕，这一活动将持续到2月18日，大量电商企业也由此开启春节“不打烊”模式。

　　买得丰富，也要买得放心。据了解，京东生鲜“菜篮子”供应将原有备货量提升至过去的3倍，而且坚持“逢鲜必检”，给所有水产品配上“身份证”，确保从生产加工、检验到流通销售，都能实现可追溯。

　　顺应今年新趋势，包括物美、家乐福、永辉等全国多家实体超市依托自有购物APP推出网上年货置办通道，让市民“宅”家也能挑年货。

　　物流“火力全开”送货上门不掉链

　　“快过年了，最近寄腊肉香肠的订单越来越多。”临近春节，重庆的菜鸟裹裹快递员胡鹏每天在站点忙个不停。他说，今年由于疫情原因，很多人选择就地过年，通过快递给老家寄年货的人特别多，自己每天要为几十个客户寄走腊肉香肠、火锅底料等当地特产。

　　今年春节电商“不打烊”，快递能保证吗？不少网友这样在线发问。

　　特殊之年的春节物流，俨然成为一场“新春运”，各家快递企业也“火力全开”，承诺春节期间“不打烊”，全力投入物流保障。

　　菜鸟春节物流负责人李江华介绍，今年菜鸟将在200多个城市实行“春节不打烊”，确保米面粮油等民生物资配送，并联合天猫淘宝为快递员提供2亿元春节补贴。中通、申通、圆通、韵达等作为菜鸟春节物流特约合作伙伴，将共同重点保障网购订单的发货配送。

　　京东物流相关负责人表示，京东物流“春节也送货”运营保障范围将进一步扩大，消费者可在全国近300个城市、1500个区县正常下单收货。

　　此外，七鲜超市和七鲜生活全国门店春节期间不打烊，并承诺七鲜超市3公里和七鲜生活1.5公里范围内，年货最快30分钟送达。

　　“我们要求邮政快递企业全面落实疫情防控‘五有’措施，严把境外输入关和进口冷链关，减少人员聚集，做好邮件快件的消毒消杀。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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