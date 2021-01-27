人民网北京1月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%。各项分类数据表明，我国产业循环逐步畅通，市场需求持续改善，工业企业利润稳步提升。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，2020年我国工业企业生产经营持续稳定恢复，企业盈利实现了快速企稳、持续向好。同时也要看到，工业企业仍面临着应收账款较快增长、库存增加和现金流压力较大等问题。2021年，要加快构建新发展格局，着力畅通经济循环，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，把握好政策时度效，不断巩固工业经济稳定恢复态势，实现“十四五”发展良好开局。

工业企业效益持续改善

企业利润逐季回升，单月连续7个月较快增长。2020年，全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%，规模以上工业企业营业收入增长0.8%。生产和销售稳定恢复，为利润增长提供了有力支撑。2020年，规模以上工业企业实现利润64516.1亿元，比上年增长4.1%。分季度看，今年利润呈现“由负转正、逐季加快”的走势。受疫情严重冲击影响，一季度利润同比大幅下降36.7%，随着“六稳”“六保”任务不断落实落细，企业复工复产水平稳步提升，二季度利润增长4.8%，增速实现由负转正，三季度增速回升至15.9%，四季度进一步加速至20.8%。12月份，规模以上工业企业利润同比增长20.1%，增速比11月加快4.6个百分点，继5月份实现月度增速由负转正后，连续7个月保持两位数增长。

利润增长面超过六成，制造业拉动作用明显。分行业看，2020年，在41个工业大类行业中，有26个行业利润比上年增长，比前三季度增加5个，其中15个行业利润增速达到两位数，利润增长的行业面为63.4%。分门类看，2020年，制造业利润比上年增长7.6%，增速比前三季度加快6.5个百分点，比规模以上工业增速高3.5个百分点，拉动全年规模以上工业企业利润增长6.4个百分点；采矿业利润下降31.5%，降幅比前三季度收窄5.7个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长4.9%，增速加快2.3个百分点。

单位成本连续下降，盈利能力有所增强。一系列助企纾困政策持续发力，营商环境不断优化，全年新增减税降费预计超2.5万亿元，有效缓解了企业经营压力。2020年，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.89元，比上年下降0.11元，比前三季度下降0.35元。其中，四季度每百元营业收入中的成本同比下降0.52元，比三季度下降0.65元，连续两个季度同比、环比均下降。企业盈利能力明显提升。2020年，规模以上工业企业营业收入利润率为6.08%，比上年提高0.2个百分点；月度营业收入利润率自5月份以来连续8个月同比提高。

企业亏损面逐季缩小，亏损程度不断减轻。2020年末，规模以上工业企业亏损面为17.3%，比3月末的34.8%大幅下降17.5个百分点，比6月末、9月末分别下降8.7和4.7个百分点。亏损企业亏损额虽比上年增长2.8%，但增亏幅度比前三季度减少15.3个百分点。分季度看，亏损额呈现“由升转降、降幅扩大”的走势。一、二季度亏损企业亏损额分别增长42.9%和13.1%，三季度转为下降21.4%，四季度亏损额进一步下降33.0%。

主要工业板块利润均实现正增长

装备制造业利润率先恢复且增长稳健。受益于环保标准切换、基建项目推进和宅经济带动，装备制造业盈利率先恢复，二季度利润增长实现由负转正，三、四季度保持两位数增长。2020年，装备制造业利润比上年增长10.8%，拉动规模以上工业企业利润增长3.7个百分点，对制造业整体带动作用明显。其中，通用设备、专用设备、电子等行业增长较快，全年利润分别增长13.0%、24.4%和17.2%；汽车和电气机械行业利润延续稳定增长，与前三季度相比向好态势进一步增强。

高技术制造业利润保持较快增长。2020年，高技术制造业利润比上年增长16.4%，增速比前三季度加快3.5个百分点，是利润增长最快的工业行业板块，自二季度增速转正以来持续保持两位数增长。全年高技术制造业实现利润占规模以上工业企业的比重为17.8%，比2019年提高1.9个百分点，有力推动了工业利润结构的不断优化。

原材料制造业累计利润增长实现由负转正。随着上下游产业链逐步畅通，在国内市场需求回暖以及石油化工、有色金属等国际大宗商品价格回升等因素共同作用下，原材料制造业利润在年初大幅下滑后快速修复、逐季改善。特别是下半年以来，原材料制造业利润连续两个季度较快增长，对全年利润增速转正发挥了重要作用。2020年，原材料制造业利润比上年增长4.5%，1—11月份为下降1.7%，全年利润增长实现由负转正。其中，石油加工和钢铁行业累计利润降幅明显收窄，全年分别下降26.5%和7.5%，降幅较前三季度收窄39.7和11.2个百分点；化工行业累计利润增长20.9%，前三季度为下降17.7%；有色行业利润增长20.3%，增速进一步加快。

消费品制造业利润恢复不断巩固。2020年，消费品制造业利润比上年增长5.1%，增速比前三季度加快0.7个百分点。其中，造纸和医药等疫情相关行业利润分别增长21.2%和12.8%，增速比前三季度分别加快7.9和4.6个百分点；农副食品加工、食品制造、酒饮料茶、纺织等必需消费品行业利润延续稳定增长，增速在5%—10%之间；服装、皮革、化纤、文娱用品、家具制造等非必需消费品行业利润降幅较前三季度进一步收窄。

各类市场主体利润改善

随着大规模减税降费、减租降息等一系列助企纾困政策措施持续显效，各类市场主体活力增强，各种所有制工业企业利润全面提升。国有控股企业利润降幅明显收窄。2020年，规模以上国有控股工业企业利润比上年下降2.9%，但降幅较前三季度大幅收窄11.4个百分点，其中三、四两个季度均保持两位数增长。私营企业利润增长由降转升。私营企业全年利润比上年增长3.1%，前三季度为下降0.5%。外资企业利润增长加快。外商及港澳台商投资企业利润增长7.0%，增速比前三季度加快4.4个百分点，自二季度增速转正以来连续三个季度保持两位数增长。

(责编：杨曦、刘阳)