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29省份2020年GDP出炉：广东超11万亿 江苏破10万亿

2021年01月27日10:18 | 来源：中国新闻网
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中新网客户端北京1月27日电(记者 李金磊)各地2020年经济成绩单陆续揭晓。截至1月26日，除了河北、新疆外，其余29个省区市均公布了2020年GDP数据。

从GDP总量来看，多地跃上新台阶，广东超过11万亿元，江苏突破10万亿元；从GDP增速来看，西藏一骑绝尘，以7.8%的增速领跑全国。

29个省份2020年GDP数据。

“粤老大”“苏大强”迈上新台阶

从经济总量来看，广东依然是独占鳌头，稳坐老大的位置。数据显示，2020年广东省地区生产总值110760.94亿元，同比增长2.3%。

这是广东GDP首次超11万亿元大关，而且是连续32年居全国首位。媒体报道称，根据世行的数据，广东省GDP超越了俄罗斯、韩国2019年的经济总量，紧随加拿大之后。

江苏位列第二位。“苏大强”2020年GDP为10.27万亿元，首次突破10万亿元大关，比上年增长3.7%，比全国平均高出1.4个百分点。

江苏GDP总量比广东少8000亿元左右，不过，江苏省省长吴政隆26日在作政府工作报告时说了一组数字：江苏人均GDP达12.5万元，居全国各省(区)之首。

从居民人均可支配收入来看，江苏2020年居民人均可支配收入43390元，高于广东的41029元。数据显示，广东2019年末全省常住人口为1.1521亿人，而江苏省2019年末全省常住人口8070.0万人。

2020年，“苏大强”还收获了南通这个新的万亿元GDP城市，至此，江苏已经拥有苏州、南京、无锡、南通4个“万亿俱乐部”城市。

山东位居第三。数据显示，山东2020年全年实现生产总值73129.0亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。

西藏GDP增速领跑全国，湖北未转正

国家统计局数据显示，初步核算，2020年全年国内生产总值1015986亿元，首次突破100万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。

从GDP增速来看，在这29个省区市中，有18个省区市的2020年GDP增速超过了全国增速，广东GDP增速与全国持平。

其中，西藏2020年全年地区生产总值1902.74亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%，这一增速领跑全国。

贵州2020年GDP增速达到4.5%，云南2020年GDP增速为4%，增速位居全国前列。

湖北省2020年GDP增速尚未转正。数据显示，2020年湖北全省地区生产总值43443.46亿元，按可比价格计算，比上年下降5.0%，降幅比一季度收窄34.2个百分点。

作为受到疫情冲击最严重的省份，湖北省经济一季度“按下暂停”，二季度“重启恢复”，下半年“全面恢复加快”。 湖北省统计局表示，湖北顶住了“暂停”76天的巨大冲击，疫情冲击下一季度、上半年、前三季度全省地区生产总值分别下降39.2%、19.3%、10.4%，全年降幅收窄至5.0%，基本接近上年同期水平。

6座城市晋级GDP“万亿俱乐部”

从城市GDP总量来看，2020年是特别的一年，这一年迎来了“万亿俱乐部”大扩容，已有6座城市跻身GDP“万亿俱乐部”。

其中，安徽省合肥市2020年GDP达到10045.72亿元，陕西西安市2020年GDP达到10020.39亿元，福建省福州市2020年GDP达10020.02亿元，福建省泉州市2020年GDP为10158.66亿元，江苏省南通市2020年GDP 达到10036.3亿元，山东省济南市2020年GDP为10140.91亿元，均是首次突破万亿元大关。

随着这6座城市的加入，中国GDP超万亿的城市增加到23个。

按时间顺序来看，2006年上海GDP率先超过万亿，2008年北京GDP破万亿，2010年广州GDP破万亿，2011年深圳、天津、苏州、重庆4个城市GDP突破万亿，2014年武汉、成都GDP超过万亿，2015年杭州GDP超过万亿，2016年南京和青岛GDP突破万亿元，2017年无锡、长沙GDP破万亿，2018年宁波、郑州GDP突破万亿元，2019年佛山GDP总量突破万亿，2020年合肥、西安、福州、泉州、南通、济南突破万亿元。(完)

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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