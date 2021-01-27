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发改委：从四个方面做好就地过年服务保障工作

2021年01月27日10:55 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，就地过年需要做好服务保障，需要提供更多的、更丰富多彩的文化、体育相关活动，让就地过年的群众无论在哪儿都能感受到家的感觉，都能过一个好年。

赵辰昕指出，为营造良好的节日氛围，更好满足就地过年群众的精神文化需要，《通知》上已经明确提出，要增加网络、电视、广播等文化体育节目供应，鼓励提供免费流量，网络视频APP限时免费电影放映等线上服务，在做好疫情防控和限量、预约、错峰的前提下，要保障公共空间开放时间和旅游产品供给等，相关部门正在按这些要求做好充分、周密的准备工作，扎实地推进各项措施落到实处，让人民群众能够享受到这种便利。

一是在丰富节目供给方面，鼓励低风险地区文艺院团在做好疫情防控的前提下，在空间开阔的场所增加演出频次，并进行线上演播。指导各地卫视要编排播出一批主题多样、类型丰富的电视剧、节目、晚会、纪录片、动画片等，满足不同年龄层次人们的需求，而且春节期间还会有多部优质电影上映。

二是在扩大线上服务方面，指导各地积极组织云剧场、艺术直播，鼓励图书馆、博物馆、影剧院等公共文化场馆开展线上服务，组织全国网络视听的新媒体设置春节专题频道或者专区，大力开展丰富多彩的全民健身赛事活动，也提倡大家居家健身，这样用多种方式满足就地过年的群众节日期间线上线下的文化需求、体育需求。

三是在假日旅游出行方面，鼓励各地结合实际，提供乡村游、周边游等丰富的旅游产品和假日休闲活动，要开放公园、体育场等户外活动空间，更好满足就地旅游休闲需求。同时，《通知》指导景区要合理控制游客的接待量，完善预约管理措施，引导游客错峰出行。

四是在做好疫情防控的方面也有一些相关的要求，督导各地公共文化场馆落实疫情防控的要求，低风险的地区影剧院等演出和娱乐场所接纳人数不能超过核定人数的75%，并且要做好健康监测、场馆消毒、出入登记等疫情防控的措施，切实降低聚集有可能带来的风险。

(责编：许维娜、刘阳)

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