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发改委：就地过年政策分级分类 不能擅自“加码”

2021年01月27日10:57 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月27日电（许维娜）今天上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，请国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》（以下简称《通知》）有关情况，并答记者问。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，近期各地陆续出台了鼓励群众就地过年的倡议和相关政策措施，很多人已经选择了留在当地过年，但也有一些群众关心就地过年是不是强制性措施，如果确有必要返乡，回去后会不会有更加严格的防控要求？就这个问题，赵辰昕强调了两点：

一是就地过年的政策是分级分类的。中高风险地区要严格执行相关规定，文件规定的非常明确，低风险地区倡导大家就地过年，非必要不出行，确需出行希望大家也不要前往中高风险地区。各地方在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，甚至有的地方还采取“一刀切”措施，这是坚决不允许的，不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障、多些便利。

二是就地过年的生活是有保障的。《通知》明确提出，各地主要负责同志要亲自安排部署，加强组织协调，细化完善措施，层层压实责任，统筹做好春节期间的保供稳价、交通出行、货运物流、工资休假、文体休闲、关爱帮扶等各项服务保障工作，及时解决人民群众遇到的问题和困难，让大家能够放心、安心地留在当地过年。

(责编：许维娜、刘阳)

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