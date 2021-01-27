人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕指出，当前，境外新冠肺炎疫情持续蔓延，我国聚集性疫情和零星散发病例不断出现，“外防输入、内防反弹”压力进一步增大。春节临近，外出、返乡人员增多，聚集性活动频繁，疫情传播风险进一步升高，疫情防控形势更加严峻复杂。在此背景下，提倡春节假期非必要不流动，并做好广大群众就地过年的服务保障，对于减少节日期间疫情传播风险，切实保障人民群众生命安全和身体健康，让人民群众度过一个欢乐祥和、健康安全的新春佳节，具有非常重要的意义。

赵辰昕介绍说，经党中央、国务院同意，中办、国办近日印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求各地区各部门在做好2021年春节期间有关工作和进一步加强疫情防控的前提下，针对就地过年群众增加的新情况，抓紧做好以下七个方面的工作。

一是合理有序引导。高风险地区群众均应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导群众就地过年。此外，机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年。

二是加强生活保障。切实加强生活物资保障和能源保供，确保生活必需品不断档、不脱销，重要商品市场供应充足和价格平稳。努力满足人民群众假日期间线上线下多种文化体育活动和旅游的需要。

三是做好管理服务。完善城乡社区网格化、精细化管理，加强对就地过年的员工、农民工、留校师生等群体的服务保障和安全管理，对特殊人群和困难群体提供必要补助和帮扶关爱。

四是加强运输保障。确保就地过年群众公共交通出行方便有序，并保障老年人等特殊群体出行服务。加强应急和生产生活物资运输保障，保障邮政快递等货运物流畅通。

五是维护合法权益。鼓励和引导企业以适当方式稳岗留工，保障就地过年农民工基本生活和工资休假权益，春节期间安排工作要依法支付加班工资，确保社会和谐稳定。

六是营造良好氛围。广泛宣传节日期间保障生活物资供应、方便群众出行、关心关爱群众就地过年等各种各样措施，密切关注群众就地过年遇到的热点问题，及时回应人民群众关切。

七是落实保障措施。各地区各部门要时刻把人民群众的安危冷暖放在心上，从讲政治高度统筹做好春节假期疫情防控和服务保障工作，确保广大人民群众能够安心安全过好年。

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