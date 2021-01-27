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关注未成年人心理健康 作业帮用行动守护青少年健康成长

2021年01月27日11:13 | 来源：中国山东网
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　　2021年元旦前,甘肃省西和县麦川小学四年级男生何锐收到了一架无人机;他的同学安益佳收到了一副羽毛球拍;11岁女孩周静拥有了一盒彩笔,她长大想当一名画家。这是作业帮公益团队送来的新年礼物。2020年9月,作业帮加入到对甘肃省西和县的教育帮扶中。11月24日,在当地教委的引荐下,作业帮公益团队来到麦川小学,向孩子们征集“微心愿”并助其达成。

　　这是作业帮“圆梦微心愿”活动2020年的最后一站。解决小困难、满足小需求、实现小梦想,是作业帮“圆梦微心愿”公益活动的初衷。作业帮公益团队相信,“爱”是帮助孩子成长的好方法和好契机。

　　“圆梦微心愿”关注贫困地区孩子微小心愿

　　2019年5月,“圆梦微心愿”公益活动在内蒙古科尔沁右翼前旗率先启动,首次活动共认领了科右前旗学生“微心愿”1094个,累计采购爱心物品价值20余万元。

　　2020年夏天,在北京市海淀区团区委和敖汉旗团旗委的帮助下,内蒙古敖汉旗双井小学100个孩子的100个心愿“飞”到了作业帮。

　　双井小学位于内蒙古赤峰市敖汉旗黄羊洼镇的贫困村,全校100名学生来自周边7个村子。身处贫困村,这些孩子早早就懂得生活的艰辛、父母的不易,将自己的小小心愿默默隐藏。

　　2020年9月11日,在开学一周后,作业帮公益团队乘着满载爱心物资的“圆梦巴士”来到了双井小学。一个书包书、一只钢笔、一个篮球……捧着期盼已久的开学礼物,孩子们的小脸上洋溢着快乐和满足。

　　“谢谢你送的礼物,我真的非常喜欢,等我长大了,也要像你一样,帮助那些要帮助的人。”双井小学一年级学生王子家家在卡片上写道。

　　目前,“圆梦微心愿”公益活动已在内蒙古科右前旗、敖汉旗和甘肃西和县开展,作业帮共收集了1200多个这样微小的心愿,并一一助其实现。

　　上线“寸功”平台守护未成年心理健康

　　守护未成年人的心理健康是作业帮多年来一直在做的事情。

　　2018年9月,作业帮上线了国内首个青少年信息安全综合防护平台——寸功平台,它借助作业帮大数据科技,通过“AI赋能信息审核”“全量数据监测和预警”“数据分析及适当干预”“综合防护”四大功能,全面守护青少年信息安全。

　　学业、考试带来的压力,青春期的困惑,来自家庭方面的问题,在校园生活中与同学、老师相处中出现的问题,留守儿童问题等,在成长的过程中,不同年龄段、不同群体的孩子都可能存在这样那样的心理方面的问题。针对这一情况,寸功平台上线了“解忧电台”功能,为孩子们提供了一个心灵成长和答疑解惑专区。2019年3月又上线“心理疏导推送”功能,当用户在相关栏目中发表包括压抑、厌世等负面情绪时,就会触发平台设置的相应关键词,结合人工辨识,平台会向用户精准推送心理疏导推文。该功能自上线以来,累计检测命中内容438331条,发送推文8415条,涉及用户7485个。

　　2020年9月,作业帮与共青团中央权益部携手,将12355青少年心理咨询和法律援助热线引入寸功平台。接入后,当用户在相关栏目中发表包括压抑、厌世、轻生等负面情绪时,会被“寸功”识别,同时辅以人工筛选,精准推送分类心理疏导推文并提示其拨打12355热线电话。

　　此外,作业帮家庭教育中心还将根据后台监测数据,针对未成年人权益保护、心理健康知识、家庭教育知识、犯罪预防教育、反校园欺凌等,组织资深学者、专家面向青少年开展公益法律讲座和专项调研。

　　面向中小学师生、家长举办逾3000场心理健康公益讲座

　　在作业帮教育精准扶贫的过程中,心理问题的疏导也成为各地的需求之一。2020年,应当地教育部门邀请,作业帮在对内蒙古敖汉旗、甘肃西和县、新疆阿拉尔市等地的扶贫援助中,均安排了专题心理健康内容讲座,以直播+线下授课形式进行,由作业帮家庭教育中心提供,或邀请相关领域知名专家学者现场授课。

　　这来自于作业帮家庭教育中心打造的“幸福校园”系列公益讲座。自2018年5月启动以来,“幸福校园”系列公益讲座已走进62个城市,2500多所学校,举办了3000多场讲座,覆盖家长180万余人、教师2万余人、学生3万余人。

　　该系列讲座可根据学校需求进行主题设计、定制。讲座主要围绕心理健康、家庭教育、校园安全、教师成长等主题展开。授课讲师均为业内资深学者,所有教授的方法都来源于一线家庭教育指导师多年实践积累,帮助教师和家长解决孩子学习和成长中的现实问题。

　　作业帮创立于2015年,是中国用户规模最大的在线教育公司。公司以“让优质教育触手可及”为使命,致力于用科技助力教育普惠,解决教育领域需求,旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算、喵喵机等多款教育科技产品,产品总日活超5000万,月活超1.7亿,占据在线教育流量侧显著优势。  

(责编：毕磊、乔雪峰)

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