人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

商务部：多措并举、千方百计保障春节市场供应

2021年01月27日11:16 | 来源：人民网-财经频道
小字号

人民网北京1月27日电 （栗翘楚）1月27日，国务院新闻办就做好人民群众就地过年相关服务召开新闻发布会。商务部消费促进司司长朱小良在会上表示，商务部认真分析市场形势，及时采取针对性措施，系统指导各地在严抓疫情防控的基础上，多措并举、千方百计保障春节市场供应：

一是强化货源组织投放，让老百姓安心过年。春节期间，商务部会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应。部署各地科学预判就地过年的需求规模，因势因时投放地方储备；指导督促大型流通企业把握今年春节消费市场的新变化，加强供需衔接、产销对接、货源调度。针对近期重点防疫保供地区，组织重点保供企业落实货源、随时做好应急调运的准备；指导协调相关地区建立健全就地就近跨区域的联保联控机制。

二是畅通运输采购渠道，让老百姓舒心购物。会同相关部门畅通生活物资运输的“大动脉”和“微循环”；组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、住宿、商超等生活服务网点春节不打烊，适当延长营业时间，便利线下日常消费；指导电商平台、物流企业配送不断档，满足无接触、少接触的消费需求。

三是跟踪发布市场信息，让老百姓放心消费。商务部每天对分布在全国各地的185家大型农产品批发市场的交易量与批发价格进行动态监测，启动36个大中城市春节期间市场供求状况日报制度，及时发现并处置市场波动等异常情况，多渠道向社会发布供求信息，加强舆论引导，稳定社会预期，增强消费信心。

四是强化配套活动服务，让老百姓暖心过节。举办全国网上年货节，联动线上线下开展年味浓郁、丰富多彩的促销活动；鼓励各地方、各企业为困难群众、弱势群体以及就地过年的民众，推出年货礼包、留岗红包等多种多样的“送温暖”活动，增强疫情期间老百姓过年的获得感、幸福感。

(责编：栗翘楚、刘阳)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部