人民网北京1月27日电 （栗翘楚）1月27日，国务院新闻办就做好人民群众就地过年相关服务召开新闻发布会。商务部消费促进司司长朱小良在会上表示，商务部认真分析市场形势，及时采取针对性措施，系统指导各地在严抓疫情防控的基础上，多措并举、千方百计保障春节市场供应：

一是强化货源组织投放，让老百姓安心过年。春节期间，商务部会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应。部署各地科学预判就地过年的需求规模，因势因时投放地方储备；指导督促大型流通企业把握今年春节消费市场的新变化，加强供需衔接、产销对接、货源调度。针对近期重点防疫保供地区，组织重点保供企业落实货源、随时做好应急调运的准备；指导协调相关地区建立健全就地就近跨区域的联保联控机制。

二是畅通运输采购渠道，让老百姓舒心购物。会同相关部门畅通生活物资运输的“大动脉”和“微循环”；组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、住宿、商超等生活服务网点春节不打烊，适当延长营业时间，便利线下日常消费；指导电商平台、物流企业配送不断档，满足无接触、少接触的消费需求。

三是跟踪发布市场信息，让老百姓放心消费。商务部每天对分布在全国各地的185家大型农产品批发市场的交易量与批发价格进行动态监测，启动36个大中城市春节期间市场供求状况日报制度，及时发现并处置市场波动等异常情况，多渠道向社会发布供求信息，加强舆论引导，稳定社会预期，增强消费信心。

四是强化配套活动服务，让老百姓暖心过节。举办全国网上年货节，联动线上线下开展年味浓郁、丰富多彩的促销活动；鼓励各地方、各企业为困难群众、弱势群体以及就地过年的民众，推出年货礼包、留岗红包等多种多样的“送温暖”活动，增强疫情期间老百姓过年的获得感、幸福感。

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