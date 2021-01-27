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发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求

2021年01月27日11:19 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，倡导就地过年对生活物资和能源的供应，总量上影响是非常有限的，因为人无论在什么地方，基本生活物资和能源需求是差不多的。但是，就地过年会带来区域性需求结构的变化。

在严格落实防控要求的前提下，如何保障人民群众基本的生活需求？赵辰昕指出，为了做好春节期间保供稳价工作，国家发展改革委会同相关部门准备了多种措施，也召开了一系列视频会议，进行研究、安排和部署。相关部门有的是单个部门组建，有的是跨部门组建，成立多个工作专班，进行监测预警，保障生产供应，做好储备投放。下一步，还会有五方面的细化安排，保障生活物资供应、能源供应，保证人民群众春节期间基本生活需要得到较好满足。

一是统筹抓好生产供应。指导大中城市切实组织好蔬菜特别是春节期间很多老百姓想吃的速生叶菜、芽苗菜等蔬菜生产，畅通生猪和相关产品调运，积极对接外地货源，确保节日市场供应充足，同时也保障好煤电油气供应。

二是加强储备精准调节。这些年，我们在储备上做了大量工作，下一步会引导各地全面梳理和充实重要民生商品储备规模，持续投放中央冻猪肉储备，组织北方大城市有序投放冬春蔬菜储备，视情况及时投放小包装成品粮和成品油。统筹加强北方用气、南方用电调度保障，提升重点地区和电厂存煤。

三是畅通运输和配送网络。对运输方面，交通运输部的同志刚才已经讲了相关安排。这里我再简单强调一下，在做好疫情防控的前提下，我们多部门共同指导各地调整优化运输的管控措施，疏通运输的堵点，引导和支持物流、快递企业增加人手、运力，确保网络购物配送正常，保障居民生活不受影响。

四是确保销售渠道正常。引导各类农副产品批发市场、农贸市场、超市卖场和生鲜电商等生活必需品的供应企业，共同做好春节期间的货源组织。现在，这些企业正在备足商业库存并留出一定的富余量。同时，倡导社区、乡村零售网点春节假期每天营业时间不少于8个小时。

五是强化民生兜底保障。督促各地认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴。积极配合市场监管部门强化市场巡察检查，严厉打击囤积居奇、串通涨价等行为，共同维护市场秩序和市场稳定。

“通过这些措施，生活物资、能源各方面供应都是能够得到保障的，人民群众的生活、过年期间的生活会保障得非常好。” 赵辰昕表示。

(责编：许维娜、刘阳)

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