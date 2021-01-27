人民网北京1月27日电 （栗翘楚）日前，商务部印发《关于切实做好春节期间市场保供工作的通知》（以下简称《通知》），对生活必需品供应保障工作进行再动员、再布置，逐层落实落细各地商务主管部门防疫保供责任。《通知》提出，要多策并施畅通保供渠道，多措并举保证节日市场供应，在规范防控中体现商务为民初衷。

《通知》指出，各地商务主管部门要充分认识当下做好保供工作的重要性、复杂性和艰巨性，高度重视落实好防疫保供任务的履职必然性与重大政治意义。要按照属地负责原则，层层压实工作责任；按照分级响应原则，健全应急保供机制；按照就地就近原则，建立跨区域联保联供机制。提前预估春节期间就地过年人口规模，紧盯疫情发展形势，因时因势果断采取针对性措施。

《通知》强调，要做到精准防控、科学防控，全面覆盖，在规范防控中体现商务为民初衷；依职能落实好防疫保供民生兜底措施，切实保障好社会弱势群体、特殊困难群体的消费便利和基本生活需要；积极协调有关部门，畅通运输渠道和物流循环，最大限度减少“最后一公里”、“最后一百米”问题，配合做好打击价格违法行为；统筹做好保供应、促消费、惠民生工作，加强货源组织与调运力度，确保生活必需品供应不脱销、不断档，数量足、价格稳；组织好“网上年货节”活动，引导电商企业开启春节“不打烊”模式，因地因时制宜，多渠道、多方式满足多层次、多样化的人民生活需求，保障广大人民群众喜庆祥和欢度新春佳节。

(责编：栗翘楚、刘阳)