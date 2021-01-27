人民网北京1月27日电 （记者任妍） 今日，财政部公布2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。报告显示，2020年，全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。

具体情况如下：

一、营业总收入。12月份，国有企业营业总收入较去年同期增长14.1%。1-12月，营业总收入632867.7亿元，同比增长2.1%，较1-11月提高1.3个百分点，其中中央企业353285.6亿元，同比下降1.9%，地方国有企业279582.1亿元，同比增长7.5%。

二、营业总成本。12月份，国有企业营业总成本较去年同期增长8.9%。1-12月，营业总成本614685.2亿元，同比增长2.8%，其中中央企业336920.8亿元，同比下降1.3%，地方国有企业277764.4亿元，同比增长8.3%。

三、利润总额。12月份，国有企业利润总额较去年同期增长13.8%。1-12月，利润总额34222.7亿元，同比下降4.5%，较1-11月降幅收窄1.6个百分点，其中中央企业21557.3亿元，同比下降5.0%，地方国有企业12665.4亿元，同比下降3.6%。

四、净利润。12月份，国有企业税后净利润较去年同期增长14.2%。1-12月，税后净利润24761.7亿元，同比下降5.6%，归属于母公司所有者的净利润14138.6亿元，其中中央企业税后净利润15718.0亿元，同比下降5.6%，地方国有企业税后净利润9043.7亿元，同比下降5.5%。

五、应交税费。12月份，国有企业应交税费较去年同期增长12.1%。1-12月，应交税费46111.3亿元，同比增长0.2%，其中中央企业32088.5亿元，同比下降0.8%，地方国有企业14022.8亿元，同比增长2.4%。

六、成本费用利润率。12月份，国有企业成本费用利润率较去年同期提高0.2个百分点。1-12月，成本费用利润率5.6%，同比减少0.4个百分点，中央企业6.5%，同比减少0.2个百分点，地方国有企业4.6%，同比减少0.6个百分点。

七、资产负债率。12月末，国有企业资产负债率64.0%，较去年同期提高0.2个百分点，中央企业66.7%，同比减少0.3个百分点，地方国有企业62.2%，同比提高0.6个百分点。

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