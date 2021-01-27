1月下旬，几位资深摄影师在午夜中步入位于四川广汉的三星堆博物馆，开启了一场特殊的探寻与体验：在神秘暗夜中领略三星堆文物之美，并用vivo X60 Pro+拍摄下国宝图像。

此时，vivo发起的“数字国宝助力计划” 正式启动，也是vivo运用数字化手段为文物注入新生的实践。

数字互联焕发文物新生

疫情严重之时，全国曾有上万家文物博物馆陆续暂停对外开放，线下文化生活几度停滞；不断反复的疫情，又让文物的展示传播与保护工作面临挑战。

运用数字技术，让文物“活起来”，是三星堆博物馆应对考验的创新举措。面对民众日益旺盛的文化内容需求，依托互联网的广阔平台、借助数字转化动能，利用影像、视频等多种形式，将瑰丽遗产的历史魅力和文化养分从云端传递给受众，已成为三星堆博物馆文物数字化展示与传播的新亮点。

早在2020年3月，改造后的三星堆博物馆综合馆就曾以全新面貌通过云展厅的形式向公众开放。在闭馆的特殊场景下，三星堆博物馆利用现代技术、突破展陈边界，以大胆的尝试探索文化供给的方式方法。

“三星堆遗址的考古发掘与文物保护、三星堆博物馆的展陈改造与新馆建设、三星堆文化阐释推广与文创开发，现在正站在一个新的起点，未来将运用新的数字技术来展示三星堆所衍生的文化，描绘一个三千多年前的古蜀国图景。”博物馆党组书记、常务副馆长朱家可表示，而数字与文物的互联，则是新起点上的新思路、新方向。

在此次vivo数字国宝助力计划活动中，摄影师使用了vivo X60 Pro+，拍摄三星堆文物的珍贵画面，运用信息化平台，分享给无法实现“夜游”的受众；此外，图像还会被应用于纪录片制作、长图等内容之中，实现更大范围、更具影响力的传播。

相关业内人士表示，在vivo旗舰机型的助力下，珍贵文物插上当代网络翅膀，超越时光与空间的距离，让历史诗意可观可感、文物珍品普惠普及。文物与数字的互联与融通间，收藏在博物馆里的文物，陈列在广阔大地上的遗产，书写在古籍里的文字，以另一种形式，“活”了起来。

良好性能呈现美好影像

据了解，幽暗的灯光营造出夜游的神秘范围，给予参观者以夜间游览的独特体验，但也给文物拍摄增加了极大困难。对于初次运用手机进行文物拍摄的摄影师李晓朋来说，旗舰机型的表现令人感到满意。

“1亿像素模式细节满满，100%放大也有可赞的质感，5倍焦距仍然有不错的效果。”李晓朋表示， vivo X60 Pro+可操作性很强，5秒内的长曝光拍摄细节毫不损失，高光跟暗部过渡舒服，超广角拍摄适用范围很大。

更让他感到惊喜的，是vivo X60 Pro+在拍摄人像相关文物时的表现，“人物虚化模式的可操作性高，为拍摄带来了不一样的感受。”这位从事专业文物拍摄工作多年、拥有者丰富拍摄经验的摄影师表示，vivo X60 Pro+展示了此类文物不一样的美。

另一位摄影师也有同样的感受。作为一位走访过国内外200多家博物馆、拍摄近50万张照片的拍摄者，他认为vivo X60 Pro+的表现超过预期：“专业模式下可以调整的参数给予了拍摄更多的空间，是一部真正可以在博物馆完成专业拍摄的机器。”

据悉，X60 Pro+这一旗舰机型，创新性地在狭小的机身内搭载了双主摄影像系统，5000万像素超大底传感器加4800万像素超广角微云台的双主摄组合，不仅保证了更优秀的夜拍效果及清晰度，同时还带来了更稳更广的暗光拍摄体验。

1亿像素模式保证了图片放大后依然拥有清晰的画质，为文物数字互联活动的后续传播提供了充足的创作空间；全新的“超清夜景视频”和“视频HDR”功能，能够减少夜景拍摄视频的噪点，令数字国宝助力计划的视频成果更加值得期待。

科技赋能文物传播

对于手机企业vivo来说，开启数字国宝助力计划、跨界投身文化建设事业，并非偶然。

自成立以来，vivo始终关注文化的发展与传承，关注用户对人文产品的诉求。当前，作为科技企业的vivo，更为聚焦于科技与文化的有机融合，致力于以科技为动力，为传统文化注入新生。

无论是为少数民族青年拍摄民族短片、将中国少数民族年轻群体的精神风貌展示给世界，还是用镜头记录苏绣手艺人的故事，将工匠精神融入诗意画面之中，或是与光学巨匠蔡司达成合作，将其积淀百年的传统技艺应用于手机行业的科技创新之中， vivo一直在实践。。

业内认为，此次“数字国宝助力计划”的推出，是vivo“人文之悦”品牌理念的体现，也是vivo践行以科技助力文化兴国战略的重要一步。vivo方面表示，未来还将与多家博物馆、文化机构展开合作，以科技力量赋能文博领域创新，为文物保护与传统文化传承焕新思路。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)