2021年1月，在中国社会科学研究院指导下，社交平台探探发布了《探探Z世代恋爱、婚育观洞察》。

据了解，Z世代指在1995年~2009年间出生的人，即 “95后“，目前年龄集中于16岁~26岁。

男性恋爱、结婚意愿均高于女性

社交平台探探在进行“Z世代”恋爱、婚育观调研时发现，Z世代中，无论男女，大家普遍脱单意愿强烈，且男性脱单意愿高于女性（70.7% VS 44.9% ）。

谈及他们的恋爱动机时，数据显示，Z世代女性恋爱动机top1是“不想错过眼前心动的人“，而Z世代男性恋爱动机top1却是“找到婚姻的另一半“。

可以看出，Z世代男性比女性更渴望婚姻，而Z世代女性更看重自己是否心动，希望比她们的前辈拥有更多的恋爱自主权。

近四成男性接受女方收入更高

传统性别文化中，“上迁婚”（指女性习惯选择比自己高一个层次的男性作为结婚对象的文化现象）一直根深蒂固，但“Z世代”男女显然有突破的趋势。

本次调研中，近四成“Z世代”男性都可坦然接受女方收入高于男方，仅有2.3%的“Z世代”男性和8.8%的“Z世代”女性表示不能接受。这意味着，未来女性和男性的择偶范围都将更加广泛、多元。

同时，“Z世代”女性在经济、思想上都更加独立。近80%的受访者表示可以接受婚前财产公证，超过40%的Z时代女生都表示“非常赞同”女性婚前买房，这种对婚前财产的认真态度，说明了Z世代女性更希望在恋爱婚姻中掌握自主权。

新型婚姻模式：AA制婚姻

Z时代普遍想拥有更多的恋爱自主权，在此基础上，再争取更多的婚姻自主权。这种对婚姻自主权的追求，在当下一种新型婚姻模式“AA制婚姻”里体现的尤为明显。

所谓AA制婚姻，倡导“工资自持，债务自负，家庭开销按比例出“，以一位叫沈晨（化名）的女孩为例，今年25岁，她和丈夫就尝试了AA制婚姻。

沈晨收了彩礼，老公收了嫁妆，办结婚酒席时，则依照夫妻双方出席的人头数按比例结算账单。日常生活中，自己的工资自己管，如果需要买一些日常生活用品，或者外出吃饭，就各付一半，谁也不欠谁的。涉及到家务问题，她负责做饭，她老公则负责洗碗和日常打扫卫生。目前他俩还没有孩子。

当时有人问了她一个问题：如果你们以后打算生小孩，那开支就比较大，且繁杂，到时怎么算？

沈晨想了想说：“应该会开一个共同抚养基金吧，我和老公每月定期存钱进去，养孩子的钱都从这个账户出。”

在对Z世代年轻人进行婚恋观调查时，才发现沈晨和她老公并不是个例，有16.4%的受访者都明确表示会考虑实行AA制婚姻。

总体而言，无论是从经济上还是相处模式上，“Z世代”青年都在全方位思考和探索更加平等的恋爱、婚姻关系。

社交软件成“Z世代”恋爱渠道Top3

当追溯Z世代的恋爱方式时，调研发现，比之于通过熟人介绍，Z世代更喜欢通过兴趣活动、工作学习渠道和社交软件来找对象。

在中国，社交软件超过“熟人介绍”，进入了最受“Z世代”期待恋爱渠道Top3。

可以看出来，由于Z世代的成长伴随着智能手机、互联网等科技的飞速发展，他们的恋爱选择、人际关系、自我认同等都深受当代互联网的发展影响。（许维娜）

(责编：许维娜、乔雪峰)