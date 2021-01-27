人民网北京1月27日电 (许维娜)据国家发展改革委消息，针对近期新冠肺炎疫情在全国部分地区多点散发、局部聚集，少数地方用“一刀切”防控政策导致运输物流不畅问题，近日国家发展改革委部署要求各地进一步落实重要生活物资运输保障各项措施，保证重要生活物资市场供应充足、价格平稳。

一是强化重要生活物资运输市场监测分析，每日密切关注粮油肉蛋菜果奶等重要运输线路和交易市场流量、运价等变化，与相关运输和经销企业建立联系制度，深入了解实际情况和诉求，及时解决困难和问题。加强春节期间重要生活物资运输供需形势分析，建立运力协调保障机制。

二是在加强科学防控同时，按照检测不隔离、过境不限制、消杀不禁运原则，切实保障货运畅通。取消不合理的货运交通管制措施；对确需办理通行证的货运车辆，简化办理渠道，限期办理；加强核酸检测力量，提高检测效率。

三是进一步畅通信息公开和反映举报渠道，要求各地及时公开当地疫情控制、交通管制等措施，做到实时更新，确保货车司机能够第一时间了解所有信息。全面公开投诉举报电话，对司机反映的问题和投诉，加大协调解决力度。

(责编：许维娜、刘阳)