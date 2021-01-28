本报北京1月27日电 （记者曲哲涵）财政部今天发布2020年1—12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。2020年，国有企业奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。

2020年12月，国有企业营业总收入较上年同期增长14.1%。1—12月，营业总收入632867.7亿元，同比增长2.1%，较1—11月提高1.3个百分点，其中地方国有企业279582.1亿元，同比增长7.5%。

2020年12月，国有企业利润总额较上年同期增长13.8%。1—12月，利润总额34222.7亿元，同比下降4.5%，较1—11月降幅收窄1.6个百分点。

2020年12月，国有企业应交税费较上年同期增长12.1%。1—12月，应交税费46111.3亿元，同比增长0.2%，其中地方国有企业14022.8亿元，同比增长2.4%。

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 10 版）

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