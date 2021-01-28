本报北京1月27日电 （记者杜海涛）记者从海关总署获悉：2020年12月，全国进口、出口整体通关时间分别为34.91小时、1.78小时，同比分别减少1.82小时和0.95小时，较2017年分别压缩64.2%和85.5%。

2020年，在尊重企业通关自主选择的前提下，海关积极推进“提前申报”“两步申报”等业务改革，稳步推广进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点，通关时效显著提升。全年免收港口建设费达150亿元，减收货物港务费和港口设施保安费达9.6亿元。

我国持续精简进出口环节监管证件，进入2021年，再次合并2种监管证件，取消1种监管证件。目前进出口环节需要验核的监管证件已从2018年86种精简至41种。除3种因安全保密需要等情况不能联网，其余38种全部实现网上申请办理，其中19种证件已通过国际贸易“单一窗口”一口受理。

截至目前，国际贸易“单一窗口”已实现与25个部门总对总系统对接和信息共享，服务全国所有口岸和各类区域，累计注册用户396万余家，上线18大类基本服务功能，提供729个服务事项，日申报业务量1200万票，基本满足企业“一站式”业务办理需求，普惠程度不断提高。

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 10 版）

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