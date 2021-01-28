人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

去年12月

出口整体通关时间为1.78小时

2021年01月28日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月27日电  （记者杜海涛）记者从海关总署获悉：2020年12月，全国进口、出口整体通关时间分别为34.91小时、1.78小时，同比分别减少1.82小时和0.95小时，较2017年分别压缩64.2%和85.5%。

　　2020年，在尊重企业通关自主选择的前提下，海关积极推进“提前申报”“两步申报”等业务改革，稳步推广进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点，通关时效显著提升。全年免收港口建设费达150亿元，减收货物港务费和港口设施保安费达9.6亿元。

　　我国持续精简进出口环节监管证件，进入2021年，再次合并2种监管证件，取消1种监管证件。目前进出口环节需要验核的监管证件已从2018年86种精简至41种。除3种因安全保密需要等情况不能联网，其余38种全部实现网上申请办理，其中19种证件已通过国际贸易“单一窗口”一口受理。

　　截至目前，国际贸易“单一窗口”已实现与25个部门总对总系统对接和信息共享，服务全国所有口岸和各类区域，累计注册用户396万余家，上线18大类基本服务功能，提供729个服务事项，日申报业务量1200万票，基本满足企业“一站式”业务办理需求，普惠程度不断提高。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月28日 10 版）
(责编：牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部