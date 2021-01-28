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乌鲁木齐高新区

建设西部生物医药创新基地

本报记者  韩立群
2021年01月28日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　“在这里从事我喜欢的生物医药研究，特别有成就感。”毕业于香港科技大学的生物有机化学博士买吾兰江·买提努尔告诉记者，“而且，新疆生物医药产业的发展前景很好。”

　　2014年7月，买吾兰江婉拒了北上广数家企业发出的邀请，来到新疆乌鲁木齐高新区（新市区）生物医药创新创业园，就职中科院新疆理化技术研究所。几年下来，买吾兰江已经在高山芳香型植物药研究方面取得突出成绩。

　　新疆自然资源丰富，拥有各类药用植物、动物、矿物资源2000余种，药材1200多味。传统民族医药历史悠久，仅维吾尔医药学古籍文献收载成方制剂就达2000多个，但产业化基础相对薄弱。

　　2013年，乌鲁木齐高新区管委会建成新疆首个生物医药科技园区，立足新疆特色自然资源优势，重点发展医药中间体（植物提取物）、原料药和民族特色药（植物制药）产业、植物提取物功能性食品及添加剂产业、植物化妆品、香料香精产业等，掀开了新疆生物医药发展新的一页。

　　园区生物医药孵化器企业部负责人杨俊俊告诉记者，目前园区已有255家企业注册，160多家企业入驻。

　　2013年5月，乌鲁木齐高新区（新市区）与中科院新疆理化技术研究所联合成立了新疆生物医药创新研究院。如今，研究院已成为国家地方联合工程研究中心、国家技术转移示范机构、中亚药物研发中心等。

　　“目前，研究院有60多人，建有博士后流动工作站。近年来，研究院转让20多项科研成果，一些医药研究达到了国内外领先水平。”研究院副院长贺飞介绍。

　　依托重点制药企业，国家、自治区重点研发计划项目和自治区“十三五”重大科技专项接连落户园区。

　　2014年11月22日，在乌鲁木齐高新区（新市区）管委会指导和支持下，天山新医药产业技术创新战略联盟揭牌成立。“新疆作为多民族地区，民族医药发展前景广阔。”联盟理事长单位新奇康药业股份公司董事长陈金成告诉记者，在园区支持下，新奇康发起医药健康产业基金，成立了研究院、博士后工作站，打造从新药研发到制剂生产，再到线上线下销售的全产业链。

　　“2020年，高新区生物医药产业总体规模达346亿元，占全疆产业规模的73%，产业集聚效应凸显。”乌鲁木齐高新区（新市区）科技局党组书记刘东伟说。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月28日 10 版）
(责编：牛镛)

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