2020年
济南地区生产总值破万亿元
2021年01月28日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报济南1月27日电 （记者肖家鑫）记者从济南市政府新闻办公室举行的新闻发布会上获悉：2020年，济南市地区生产总值达到10140.91亿元，同比增长4.9%，首次突破万亿元大关。
近年来，济南新旧动能转换步伐不断加快，产业转型升级、结构调整成绩明显。2020年，济南规模以上工业增加值增长12.2%，向上拉动GDP增长2.1个百分点，贡献率达到44.2%，起到了“领头羊”的支撑作用，成为济南2020年全市经济发展的主要拉动力量。高技术产业加速发展成“新动能”。2020年，济南市高端产品服务器产量同比增长35.2%。
通过持续改善营商环境，城市活力和吸引力不断增强。2020年，济南市场主体总量突破130万户，全市规模以上企业（“四上”企业）总数首次突破1万家，净增“上规入库”企业超过1000家。
《 人民日报 》（ 2021年01月28日 10 版）
(责编：牛镛)
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