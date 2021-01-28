国际舆论：中国经济“硬核”成绩展现强大韧性
连日来，中国公布的多个经济指标引起国际社会的高度关注：2020年贸易进出口总值32.16万亿元人民币, 国内生产总值（GDP）超过101万亿元，实际使用外资近1万亿元人民币。
国际舆论认为，中国经济成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，展现出中国经济发展强大的韧性。在新冠肺炎疫情重创全球经济的背景下，中国经济率先复苏意义尤为重大，将为全球经济增添新动能。
2020年12月3日，北汽昆明基地新能源车辆生产线。新华社记者江文耀摄
国际货币基金组织网站上的各国经济增长地图显示，2020年大多数国家经济增长呈现负数，中国是唯一实现正增长的主要经济体。
俄罗斯列格努姆通讯社评论说，受新冠肺炎疫情影响，几乎所有国家经济下滑，与之相比，中国经济增长2.3%的表现可谓出色。
美国《华尔街日报》刊文指出，中国经济从疫情中强劲复苏、实现增长，凸显中国防控疫情取得的成就。当大部分国家的制造业因为疫情陷入停滞时，中国率先复工复产，从而能够大量生产并出口医疗物资和居家办公设备。
英国路透社报道说，中国采取严格措施遏制病毒传播，从而更快控制疫情。与此同时，国内企业加速生产，为许多受疫情困扰的国家供应物品，也有助于促进经济增长。
2020年4月30日，来自中铁七局的建设者在武汉武九北综合管廊工程施工现场作业。
新华社记者肖艺九摄
除了GDP，中国的贸易和投资数据也非常亮眼。2020年中国货物贸易进出口总值达到32.16万亿元，同比增长1.9%，是全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。
联合国贸易和发展会议最新一期《全球投资趋势监测报告》显示，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8590亿美元，与2019年相比缩水42%。中国FDI逆势增长4%，达1630亿美元，超过美国成为全球最大外资流入国。
路透社评论说，中国在2020年吸收外资逆市上升，有望于2021年继续增长。作为“双循环”战略的重要一环，中国不断加大对外开放力度，外资加速流入是大势所趋。
美国消费者新闻与商业频道文章指出，过去几年，中国快速增长的经济和巨大消费人口吸引众多国际消费品牌、汽车制造商和金融机构来华开展业务，而中国放宽外资准入推动了这一趋势。
2020年11月20日，中欧班列（中国郑州至芬兰赫尔辛基）驶出中国铁路郑州局集团有限公司圃田车站。
新华社记者郝源摄
德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐表示：“中国经济的超强韧性、消费升级趋势，以及中国在电动化和数字化领域的创新，都让我们对中国市场的中长期发展很有信心。”
2020年11月2日，中铁十一局工人在新建福厦铁路湄洲湾跨海大桥建设现场施工。
新华社记者宋为伟摄
美国布鲁金斯学会全球经济与发展高级研究员哈拉斯表示，如果没有中国的贡献，去年全球经济将萎缩5.7%，而世界银行现在预计的萎缩幅度约为4.3%。
德国《经济周刊》刊文说，中国经济毫无疑问已经成为世界经济的“发动机”。美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪表示，“中国正在引领全球经济复苏”。“今日俄罗斯”国际通讯社报道说，中国经济的快速增长将助力整个亚洲地区经济加速复苏。
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