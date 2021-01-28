除了GDP，中国的贸易和投资数据也非常亮眼。2020年中国货物贸易进出口总值达到32.16万亿元，同比增长1.9%，是全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

联合国贸易和发展会议最新一期《全球投资趋势监测报告》显示，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8590亿美元，与2019年相比缩水42%。中国FDI逆势增长4%，达1630亿美元，超过美国成为全球最大外资流入国。

路透社评论说，中国在2020年吸收外资逆市上升，有望于2021年继续增长。作为“双循环”战略的重要一环，中国不断加大对外开放力度，外资加速流入是大势所趋。