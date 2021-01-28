本报记者 郑洋洋

“太阳出来就赚钱，光伏给我好光景”，这是山西脱贫群众对光伏扶贫工作的心声。在跨越了吕梁与燕山—太行两个连片深度贫困区的山西，光伏扶贫成为最大的产业扶贫项目。截至2020年底，全省光伏扶贫电站装机规模294.4万千瓦，其中村级电站5479座、155.4万千瓦，实现了原贫困县贫困村全覆盖。记者了解到，2020年山西光伏扶贫的发电收益与到村收益均居全国前列。

这些成就，山西是如何做到的？群众现在的生活如何？记者进行了走访。

村民脱了贫 村子光景新

“我能帮着村里的人上网买东西哩！”安文兰咧嘴一笑，告诉记者。自从有了电商站，村里的人交话费或者网购，都来找她。

走进山西“光伏第一村”大宁县而吉村，村委会对面一栋白色的房子在蓝天下格外醒目，门上挂着块“电商便民服务点”的牌子——这就是安文兰的“办公室”。村里很多年轻人出去务工，对老人来说，网购和看病成了难题。后来，村里设置了光伏电站的公益岗位，她当了电商管理员，丈夫做起了村医。两人一起，既帮助了村民，自家也脱了贫。

“村子发展光伏产业后，集体经济破了零，贫困户也陆续都脱了贫。”村支书许玉生介绍，过去的而吉村是没有集体经济的贫困村，从2014年试点建设光伏电站以来，源自光伏收益的村集体平均收入可达30万元左右。村里有了钱，面向贫困群众开设了清洁员、保安员、电商管理员、村医等公益性岗位，群众通过自己的劳动实现增收，生活有了保障。

个人脱了贫，村里的小型公益事业也发展了起来。平整道路、修剪树木、翻新广场……面对这些变化，80多岁的马月恩感慨：“真是享了国家政策的福喽！”自从有了光伏电站，他不仅领着养老补助，还能免费领村里买的化肥。为了鼓励赡养，村里规定子女每给老人1000元赡养费，村里会追加200元。

此外，贫困户还可以申请大病补助、本科生补助……这样的公益项目越来越多。前段时间村里的自来水管因为破旧漏水，村委会通过决议，挨家挨户换了管道。同时，村里还按照每吨2元补贴了水价，让每家每户都能享受到实惠。

“我们光伏电站重点向深度贫困县、深度贫困村与贫困群体倾斜，10个深度贫困县光伏扶贫规模占全省43%。”山西省扶贫办产业站站长张临阳告诉记者。

党的政策好 生活有奔头

这几年同样变化明显的，还有山西原来规模最大的贫困县临县。

驱车从盘桓曲折的狭窄山路“爬”到梁峁顶上，来到临县白文镇联村电站，记者被眼前黄土塬上这1200多亩的“蓝色海洋”所震撼。这座联村光伏电站一年可发电4400万千瓦时，年收益可达3700万元左右，惠及白文镇6个村的群众。走到跟前，会发现这些光伏板下还种着知母、白芨等作物。“这些电站都分别确权到了各村，我们还积极发展‘农光互补’等来扩大群众收益。”临县县委常委高泽荣介绍。

临县是典型的黄土高原地貌，沟壑纵横。县领导为了节约土地，因地制宜集中建设了电站。“有了电站，老百姓可以多渠道受益——电站占用土地的租金收入、作物种植的务工收入，村集体二次分配收入，以上叠加可带动53个贫困村4997户贫困户增收，巩固脱贫成果。”高泽荣说，光伏在贫困人数多、贫困发生率高的临县对脱贫攻坚发挥了大作用。

木瓜坪乡康家湾村的王小兰穿着保洁工衣，刚扫完村里广场的卫生，张嘴就夸起来了，“现在的日子是党的政策好！生活有了保障，村民天天都是乐呵呵的。”

王小兰和丈夫都参加了村里的公益性岗位，加在一起每年最少有两万多元的收入。村支书郭平平介绍，以前村里也想干事，但苦于没钱。有了光伏产业后，村里干了很多实事，村民对干部越来越信任，自己做事也有了底气。

光伏电站不仅让村里面貌一新，群众也有了精气神。随处走访，可以发现康家湾村每家门口都放着一个村里统一配置的垃圾桶，村容整洁有序。

此外，一些村子还开设了爱心超市，村民可以通过文明道德积分换取生活用品。开设了日间照料中心，村里的孤寡老人可以每天免费吃饭、洗衣服，这些支出都来自光伏扶贫电站。

分配公平透明 助力乡村振兴

据电网数据显示，截至2020年底，山西光伏扶贫项目累计结算收益36.1亿元，其中分配到村32.61亿元，惠及9965个村。仅2020年当年的结算收益就达19.6亿元，成为脱贫收官交账、抗击疫情影响的硬支撑。

这么巨大一笔收益，光伏电站在村里要是出故障怎么办？村子里有了钱，这些钱如何确保都花在老百姓身上？记者走进山西光伏扶贫监测调度平台，科技创新给出了答案。

“所有电站全部接入了全国光伏扶贫信息监测系统，能随时监测电站运营情况。”张临阳告诉记者，山西在全国率先自主研发了光伏扶贫收益分配管理系统，各县村的收益分配信息与原始材料都能实时上传到系统，确保分配公平透明。“为了配合系统，我们建立了绩效评价、生产调度和风险防范等制度，这也是山西能够在光伏产业上取得这么多收益的秘诀。”

“我们还给每个村级电站都买了保险，无论是风刮雨打还是失窃都不怕。下一步，要谋划的是如何利用好这笔稳定的收益，巩固脱贫成果，进一步助力乡村振兴。”张临阳充满信心与期待。

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 13 版）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)