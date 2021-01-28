邱海峰 贾润梅

农行牡丹江分行打造黑龙江省银行系统内首家“5G+”智慧网点，为客户提供更智能、更炫酷、更便捷的现代金融服务。图为市民在该行网点办理业务。

梁志强摄（人民视觉）

徐 骏作（新华社发）

“政策调整了，今年春节消费时是不是可以多刷卡了？”听说信用卡透支利率政策调整，北京市民刘清雯最近正打算去银行咨询情况。近日，中国人民银行发文取消信用卡透支利率上限和下限管理，引起不少信用卡用户的关注。

信用卡透支利率目前处于什么样的水平？“松绑”后的利率将上行还是下调？信用卡产业会出现怎样的变化？

取消上下限，信用卡透支利率市场化

谈起信用卡，消费者并不陌生。但说到信用卡透支利率，并非每一位持卡人都清楚。“平日消费中常使用信用卡，但直到这次央行出台新政，我才知道信用卡透支利率还有上下限。”在宁夏银川从事服装批发工作的万云表示。

万云所说的是日前央行发布的《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》：自2021年1月1日起，取消信用卡透支利率上限和下限管理。

信用卡透支利率上下限管理是从什么时候开始的？为何现在取消？业内人士介绍，1985年，中国第一张信用卡诞生。在发展初期，为推动形成标准化、规范化的信用卡产品和服务，监管部门规定了统一固定的透支利率标准。随着信用卡市场内外部环境变化，从2017年1月1日开始，央行明确实行透支利率上限、下限区间管理，上限为日利率万分之五，下限为日利率万分之五的0.7倍。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示：“近年来，中国信用卡市场进一步发展，发卡量持续增加，越来越多人开始在日常消费中使用信用卡。此次取消信用卡透支利率区间限制，在监管方向上符合预期，属于利率市场化改革的必要步骤，也是我国普惠金融发展的必然结果。”

根据央行数据，近5年来，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量增长了约八成。截至2020年三季度末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量达到7.66亿张，人均持有信用卡和借贷合一卡增至0.55张。

“去年新办了一张信用卡，目前手里两张信用卡的总额度在10万元左右。”上海市民马明表示，他使用信用卡一方面是看中其相对较高的消费额度，另一方面是日常使用信用卡消费可以享受多种优惠以及用积分兑换礼品，“希望这次政策调整能让我以后使用信用卡时享受更多优惠。”

业内人士指出，此次政策调整针对的是信用卡透支利率，使用信用卡一般有两种情况涉及透支利率：一是持卡人的信用卡账单未按时全额还款，银行将按照对应的透支利率来收取利息，直到该笔交易还清为止；二是持卡人使用信用卡进行取现时，从取现当天便开始按透支利率收取利息。对于那些平常选择按时全额还款的持卡人来说，这次政策调整不会产生明显影响。

银行保持谨慎，利率水平未来有望下调

新政实施已近1个月，信用卡透支利率变化了吗？根据多家银行的最新回复来看，各银行尚未公布信用卡透支利率的新标准，目前继续按照原来利率规定执行。其中，不少银行仍实行日利率万分之五的标准。

一家股份制银行工作人员表示，信用卡透支利率调整将直接影响信用卡业务的收入。因此，银行需要根据资金成本、信贷资源、市场策略和风险偏好等因素，经过一段时间的谨慎研究后才能确定新的利率标准，在此之前基本还是会执行以前的利率标准。

陕西西安的王东最近一直在关注各家银行信用卡透支利率：“我现在手里有3张信用卡，平常基本能做到按期全额还款，偶尔也会因为临时用钱需要而使用信用卡取现。但一般情况下，我尽量避免用信用卡取现，主要是利率太高，日利率万分之五折算成年化利率要超过18%，这真不便宜。”王东说，在新政策下，如果真有哪家银行能把信用卡透支利率实质性降低些，他会考虑用这家银行的信用卡。

上述银行工作人员认为，透支利率“松绑”后，应该会有不少银行尤其是股份制银行信用卡透支利率最低价突破此前“日利率万分之五的0.7倍”这一下限。信用卡业务对于银行来说是一个很大的收入来源，最近几年很多银行都在积极争取获取更大的市场份额，降低透支利率是吸引客户的一个有效办法，“但估计透支利率不会比此前的下限低太多。”

在董登新看来，信用卡透支利率上下限管理取消，并不意味着透支利率会随意上调或下降。如今，中国信用卡监管体系较为完善，未来监管机构仍可能通过自律机制、窗口指导等方式，引导银行保持良好的竞争秩序，而银行也会根据自身资金成本、风险偏好等进行合理定价。总的来看，将来信用卡透支利率不太可能出现盲目降价、打价格战的情况。

避免“以卡养卡”“以贷还贷”

随着信用卡透支利率上下限管理取消，业内人士普遍认为，差异化将是未来信用卡市场的明显特征。董登新指出，取消信用卡透支利率上下限管理，将有利于提升发卡机构信用卡利率定价的自主性和灵活性，为持卡人提供差异化、个性化服务，在与其他消费金融机构竞争中增强吸引力。

“新政之下，商业银行将能对客户更好地定位和分层，突破信用卡透支利率上限，可以适当增加一些高风险客户；突破信用卡透支利率下限，可以增加一些更优质的客户。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

从消费者的角度来看，董登新认为，未来，不仅各家银行的信用卡透支利率会有所差异，即便在同一家银行，不同持卡人的信用卡透支利率可能也会有差异。比如，经常使用信用卡透支消费并且信用情况良好的优质客户透支利率可能会更低。但持卡人如果信用不好，透支利率可能会更高。

具体的利率如何确定？此次央行发布的文件提出，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定。“新规对于信用卡新客户可能是利好，但对于已经有信用卡的老客户来说，短期内就不一定了。”董登新表示，如果商业银行基于原有的信用卡领用合同没有进行改变，那么老客户就不会受影响，但是老客户在持卡有效期到期之后，可以重新与银行进行协商。“对于消费者个人来说，与银行直接协商的余地不会特别大，但竞争的市场可以让消费者货比三家，选择的余地会更大。”

此外，央行明确要求，发卡机构应通过本机构官方网站等渠道充分披露信用卡透支利率并及时更新，应在信用卡协议中以显著方式提示信用卡透支利率和计结息方式，确保持卡人充分知悉并确认接受。披露信用卡透支利率时应以明显方式展示年化利率，不得仅展示日利率、日还款额等。

董登新指出，对于消费者来说，在申请、使用信用卡时，尤其要注意了解信用卡计结息规则、账单日期、年费/违约金收取方式等信用卡相关信息。目前不少银行的信用卡透支利率仍按日利率万分之五的标准执行，一旦常年累积，就会像滚雪球一样，越滚越大，因此有必要让消费者在透支时有个清晰认识，避免过度透支。

业内人士提醒，信用卡的主要作用是满足金融消费者日常、高频、小额的消费需求。但有些消费者过度依赖信用卡透支消费，背负了超出其偿还能力的大额信用卡贷款，甚至陷入“以贷还贷”“以卡养卡”的境况，导致资金紧张、还款压力倍增等问题。消费者应当正确认识信用卡功能，理性透支消费，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用，避免逾期和影响个人征信。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)