本报记者 孔德晨

商务部最新发布的数据显示，2020年，中国服务外包产业快速健康发展，“中国服务”品牌国际影响力不断提升。中国承接离岸服务外包执行额首次超过千亿美元，带动服务出口提升3.8个百分点，圆满实现“十三五”发展目标。

服务外包是指企业将价值链中的非核心业务剥离出来后，外包给专业服务提供商来完成。而离岸服务外包指服务外包商与供应商来自不同国家，外包工作跨国完成。通过国际合作，使企业降低生产成本，有效增强综合竞争力。商务部服贸司负责人介绍，具体来看，2020年中国服务外包发展情况有以下特点：

看规模——以美元计算，2020年承接服务外包合同额2462.3亿美元，执行额1753.5亿美元，同比分别增长4.5%和10.9%，其中承接离岸服务外包合同额1404.1亿美元，执行额1057.8亿美元，同比分别增长1.1%和9.2%，实现“十三五”超千亿美元的发展目标。

看结构——信息技术外包（ITO）和知识流程外包（KPO）保持较快增长，2020年离岸执行额分别为3204.1亿元和2921.4亿元，同比分别增长10.7%和17.9%。数字化程度较高的集成电路和电子电路设计业务离岸执行额490.9亿元，同比增长41%；知识密集的医药和生物技术研发业务离岸执行额488.1亿元，同比增长25%。

看市场——2020年中国承接美国服务外包执行额1550.6亿元，同比增长17%。承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为1198.3亿元和1176.8亿元，同比分别增长5.7%和5.8%。美国、中国香港、欧盟前三大市场合计占中国离岸服务外包执行额53.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿元，同比增长8.9%。

看地区——长三角、京津冀和粤港澳大湾区凭借传统的经济发达、产业链完整、高校密集等优势，继续领跑全国。2020年长三角区域承接离岸服务外包执行额3678.6亿元，同比增长13.3%，占全国50.4%；京津冀地区承接离岸外包执行额697.7亿元，同比增长8.6%；粤港澳大湾区承接离岸服务外包执行额838.8亿元，同比增长1.8%。值得注意的是，受建设自贸港带动，2020年海南承接离岸服务外包执行额2亿元，同比增长751.7%。

看企业——2020年民营企业承接离岸服务外包执行额1825.6亿元，同比增长20.9%，高于全国平均增速9.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额3187.5亿元，同比增长4.2%，占全国的43.7%。

看就业——截至2020年末，中国服务外包产业累计吸纳从业人员达1290.9万人。2020年，服务外包产业新增从业人员119万人，其中大学以上学历69.2万人，占比达到58.2%。

面对新冠肺炎疫情冲击，中国企业承接离岸服务外包逆势增长。对于这一成绩，商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊认为非常难得。“一方面是由于中国服务外包领域相关的支持政策体系经过十多年发展不断完善，服务外包产业、企业规模稳步增长，交付能力持续提升；另一方面，2020年中国新冠肺炎疫情控制得比较好，企业较快复工复产，有利于中国服务外包企业在逆境中抢抓国际市场订单。”李俊说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)