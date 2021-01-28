报告显示：近八成职场人对当前就业预期良好
2021年01月28日07:52 | 来源：北京日报
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中高端人才求职招聘平台猎聘昨天发布《2020年度热门领域就业洞察报告》显示，2020年企业新发职位同比2019年增长4.20%，活跃中高端人才同比增长22.89%；71.90%的企业表示对2021年的招聘形势更有信心，77.96%的职场人对当前就业形势预期良好。就业市场明显回暖，企业也有诚意用更高的薪资聘请人才。
近一年来，灵活用工成为就业市场的亮点之一。2020年疫情下，44.98%的企业采用了灵活用工。与2019年相比，59.57%的企业表示采用灵活用工的岗位增多。
大量优秀的国潮产品和新锐品牌崛起，为美妆、服饰、家电、科技等行业带来生机和弯道超车的机会，并释放了大量就业岗位。2020年国潮品牌企业新发职位同比2019年增长28.06%，高于全行业人才需求涨幅。
猎聘大数据显示，2020年新发直播相关职位的细分行业占比中，移动互联网行业以32.72%的占比位居第一。
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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