牛年春节将至，无论回到家乡还是就地过年，热热闹闹地置办年货都是每个思乡之人追寻年味儿的重头戏。螺蛳粉取代开心果成为当红年货，半成品年夜饭登堂入室，“宅”系消费持续受宠……“这可能是近年来我们活动半径最小的春节”，网友的调侃背后，年货新风潮正悄然兴起。

“一人食”宅经济风头劲

还想着花生瓜子、糖果糕点这些传统年货？新势力早就席卷而来了。

趁着年货节期间不少商家促销，市民杨先生囤了一箱螺蛳粉。“过节放假，吃点重口味爽一下。万一犯懒不想做饭，也能拿出来救个急。”对比鼠年年货节首日糖果、干果、糕点、瓜子等传统年货一统江湖的局势，今年天猫淘宝的“年货”关键词热门榜单前十名中出现了螺蛳粉、羽绒服、休闲裤等品类。螺蛳粉更是取代瓜子、开心果等传统年货，成为购买人数最多的年货之一。

对于决定就地过年的人来说，螺蛳粉等一人餐速食产品无疑是应对春节期间餐厅歇业与防疫需求的不二之选。仅在今年1月20日当天，天猫、淘宝、天猫超市上购买一人食类餐品的人数就超过170万。考拉海购上，近一个月来“一人”相关商品搜索量同比增长49%，“一人食”小家电销量同比增长205%。

“不会做饭，一个人在出租屋如何吃上一顿热腾腾的年夜饭？”问答社区的这一问题在春节前登上了热门榜单，餐饮零售化或许成为解决方案之一。

据悉，大年夜前夕，唐宫、陶陶居、广州酒家等地方老字号将在重点城市的天猫超市推出年夜饭半成品礼盒。盒马的数据显示，今年较去年新增了10%的餐食半成品新品，销售环比增加5%。考虑到半成品购买将在春节前一周爆发，这一数字在春节前将持续增长。

宠物拜年服、擦窗机器人、电动牙刷、半成品年夜饭……年货节热销榜的商品显示，经历了2020年的宅家生活，牛年“年货”的定义已经被改变。

回不了家也能尝家乡味道

1月24日，在文化和旅游部的指导下，中国非物质文化遗产保护协会和阿里巴巴共同开启“非遗牛年大集”，一大批非遗老字号携传统年味新鲜“触网”，让消费者在线下单就能买到各地年货。

记者在天猫“非遗美食”频道上看到，北京东来顺羊肉、天津桂发祥十八街麻花、上海老城隍庙梨膏、浙江绍兴女儿红黄酒、云南宣威火腿等老字号美食都赶来了，还有老香斋云片糕、沟帮子熏鸡、狗头山腊肉等地方传统年味，消费者用手机就能一键买齐五湖四海的年货。

今年很多人留在城里过年，“游子思乡情未尽”，美食就是乡愁最好的慰藉。在福建泉州安溪县，家家户户过年必吃面线。胡丽珍和弟弟是当地最年轻的手工面线非遗传承人，他们的网店让安溪面线“触网”新生，有人留言说，“跟小时候吃过的味道一样”。

北京的各色美食、特色年货同样获得了全国人民的喜爱。京东数据显示，在从北京流向全国的订单中，卖得最好的北京年货是燕窝和文创相关的年货产品。与此同时，糕点品类中“稻香村京八件”和牛舌饼最受喜爱，大年夜“吃着京八件看春晚”，京味儿十足。

刷着匠人短视频买拜年礼品

匠人在薄薄的篾片上，用细细的钢丝拉出成千上万个小孔，打开镂空的扇片，满屏悠远的诗情画意随即展现眼前……当国家级非遗代表性传承人孙亚青把拥有140多年历史、被誉为“杭州三绝”之一的王星记扇制造过程呈现在短视频平台上，累计收获了超过300万点赞。王星记扇也由此成了首届抖音电商年货节中的明星商品。

“我平时就特别喜欢在抖音上看一些匠人制作工艺品的视频，感觉看着看着，心情也跟着沉静下来。”关注了不少手工艺人账号的抖音用户李女士说。这次年货节，李女士从关注的手工艺人那里购买了刺绣和皮具，打算作为拜年礼送给家中长辈。

像李女士这样将非遗手工艺品作为年货置办的消费者越来越多。今年首次加入电商年货节大战的短视频平台抖音利用非遗匠人资源优势，在年货节期间特别打造“匠心好货”专区，携手制扇大师孙亚青、皮雕匠人乔雪、糕点技艺大师邓祖如等多领域传统手艺人，上架百款匠心好物。剪纸、刺绣、玉雕、银饰、景德镇茶具……各种传统手工艺品成为年货节上的明星商品，年货节战报显示，非遗手工艺品成交额较去年“双11”增长13倍。

除了非遗大师，还有很多濒临绝境的老手艺通过短视频，在年货节上收获了远方的粉丝。

“买卖是最好的保护，使用是最好的传承，分享是最好的传播。”抖音电商相关负责人表示，置办年货是国人迎接新年的重要仪式，希望这些凝聚匠心匠艺的产品能带给用户更多年味儿，同时为传统文化传播和非物质文化遗产技艺传承助力。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)