国际货币基金组织（IMF）26日发布《世界经济展望报告》更新内容，在上调全球经济增长预期的同时，指出全球经济复苏前景存在“超乎寻常的”不确定性。IMF预测，中国将是唯一一个有望实现自2020年起连续三年正增长的主要经济体，作为全球经济稳定器的作用凸显。

全球经济复苏仍存不确定性

IMF预测，2020年全球经济萎缩3.5%，较去年10月份预测收窄0.9个百分点；今年全球经济将增长5.5%，较此前预测上调0.3个百分点。

IMF对全球经济复苏信心增强的主要原因在于新冠疫苗研发和推广较预期更快。同时，一些经济体去年下半年一度加速复苏，部分经济体加大政策支持力度，使全球经济站在更高的复苏起点。

报告预计，今年发达经济体经济增长将达4.3%，较此前预测上调0.4个百分点。其中，美国经济增长5.1%，欧元区经济增长4.2%，日本经济增长3.1%。同期，新兴市场和发展中经济体经济增长将达6.3%，较此前预测上调0.3个百分点。此外，IMF预计今年全球贸易额增长8.1%，2022年增长6.3%。

IMF同时指出，全球经济增长依然存在“超乎寻常的”不确定性。关于疫苗的利好消息固然将提振企业和家庭信心，促进消费和投资，有利于进一步促进全球经济增长，但变异新冠病毒蔓延、疫苗普及放缓或支持政策过早退出也可能导致全球经济增长低于预期。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特将全球复苏进程比喻为一场与新冠病毒的竞赛。竞赛结果将很大程度上取决于疫苗推广和政策的有效支持。

报告还指出，各经济体复苏预期将因疫情严重程度、国内经济受冲击程度以及政策支持有效性等各不相同。

中国经济稳定器作用凸显

IMF在报告中说，中国经济继续成为全球经济一大亮点，有望实现自2020年起连续三年正增长，将是全球唯一实现这一成就的主要经济体。

IMF指出，疫情防控取得明显成效、及时加大公共投资、央行提供流动性支持等因素，使中国经济得以强劲复苏。2020年中国经济增长达2.3%，2021年和2022年中国经济增长将分别达到8.1%和5.6%。

戈皮纳特当天在新闻发布会上指出，中国成为经济率先复苏至疫情前水平的主要经济体，根本原因在于中国成功控制疫情并实施有效的财政和货币政策，保障了经济活动快速复苏。

IMF研究部世界经济主管马尔哈·纳巴尔也表示，中国政府颁布的政策有效支撑了经济复苏。未来，中国私营部门经济活动有望逐渐加速复苏。

IMF研究部副主任佩蒂亚·科娃·布鲁克斯在接受新华社记者专访时说，中国很长一段时间以来一直是全球经济增长引擎之一，在当前全球经济复苏进程中，中国扮演着重要角色。她称赞中国在全球供应链中发挥关键作用，并在疫苗等领域倡导多边合作。

呼吁多边合作稳固复苏前景

IMF报告重申，加强多边合作有利于稳固全球经济复苏前景，打造富有韧性且公平合理的疫情后经济。

IMF指出，各国需携手抗击疫情，包括加大对世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”的资金支持，确保全球迅速而广泛地获得疫苗，解决疫苗获取过程中的严重不平等问题。

戈皮纳特认为，拥有更大财政空间的经济体同步推动公共投资将比各经济体“单打独斗”起到更好的经济提振效果，各国还应通过全球贸易联系，增强跨境溢出效应，以促进全球经济共同复苏。

IMF还表示，在为发展中国家提供优惠贷款以及债务减免等方面需进一步加强国际支持，以创建更包容、更公平的经济环境。此外，各经济体还应密切合作，努力应对气候变化，修补以规则为基础的多边贸易体系缺陷。

新华社记者 许缘 高攀

（新华社华盛顿1月26日电）

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