赵述评 蔺雨葳

原标题：中国黄金开启网上申购 金子怎么才能发光

随着居民消费升级，珠宝作为能够满足精神需求的产品日益受到消费者的喜爱。1月27日，刚刚宣布上市的“国家队”中国黄金正式开启网上申购。但在珠宝首饰企业遍地开花的当下，“国家队”依旧面临着经营效率不高、竞争力不足等问题，如何借助资本市场降低经营风险将是中国黄金面临的考验。

网上申购开启

1月27日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“中国黄金”）开始网上申购，申购代码为730916，发行总数1.8亿股，发行价格为4.99元/股，其中网上发行5400万股，发行市盈率为19.1倍，单一账户申购上限为5.4万股，申购数量为1000股的整数倍。据了解，中国黄金集团持有中国黄金43.07%的股权，是中国黄金的控股股东，国务院国资委持有中国黄金集团100%的股权。

招股书显示，2017-2019年，中国黄金的营收分别为282.47亿元、409.11亿元、382.74亿元；净利润分别为3.01亿元、3.69亿元、4.5亿元，盈利增长稳定。

中国黄金称，根据公司目前经营情况，公司预计2020年度营业收入为330亿元，同比下降约13.78%；预计实现净利润4.212亿元，同比下降约6.45%；预计实现扣除非经常性损益后净利润3.671亿元，同比下降约16.12%。

上述预计营业收入及利润较同期下降，主要是新冠疫情对消费零售市场的冲击尚未完全恢复，各渠道客户及终端消费者根据受疫情影响情况及经济大环境变化情况调节采购策略和对产品的需求，进而导致全年业绩实现情况受到一定程度的影响。

招股书显示，新冠疫情对黄金的消费零售市场有所冲击，但具有投资属性的金条产品销量有所上升，且黄金价格上升较多、较快，从而使中国黄金的毛利率有所上升。

2020年以来，黄金价格曾出现大幅上涨。2020年8月，现货黄金价格一度升至2075.47美元/盎司，创下历史新高。这较2020年3月中旬低谷期1450美元/盎司的价格，涨幅超过四成。

随后，现货黄金价格开始回调，跌破2000美元关口。2020年9月下旬，现货黄金价格回调至1848.6美元/盎司，触及两个月来的最低水平。截至1月27日15时，现货黄金价格为384.97元/克。

北京金阳矿业首席分析师蒋舒表示：“近期珠宝首饰股整体的走向较好，选择现在上市是一个合适的时间窗口。另一方面，除了中国黄金外，不少其他黄金珠宝类企业也在扎堆上市，折射出整个行业目前正在面临市场转型的机会。消费者对于黄金首饰的需求也正在由从无到有，变成从有到精的阶段。”

经营效率不高

随着金价的上涨，黄金珠宝行业的毛利率不断被推升，带动利润大幅增长。黄金企业更是遍地开花。

据周大福2020年12月3日发布的财报显示，FY2021H1营收246.7亿港元，同比下降16.5%，中国大陆市场同比增长4.9%；主要经营利润40.8亿港元，同比增长15.6%，归属净利润22.3亿港元，同比增长45.6%，利润增长强劲。

而老凤祥也同样显露出业绩增长的态势。老凤祥2020年前三季度营业收入为438.67亿元，同比增加4.12%；归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增加5.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.43亿元，同比增加9.69%。

黄金珠宝行业的整体发展势头良好，也让中国黄金的上市面临着巨大的压力。

“中国黄金虽然是国内最大的黄金生产和销售企业，但其经营效率并不高，和其他黄金珠宝企业相比，没有太多的经营优势。一方面中国黄金的网点较少，名声相比老凤祥、菜百首饰等也较弱。另一方面，大众普遍的认知是中国黄金更专注于产、制、销的一条龙体系。所以在下游珠宝首饰方面，其实并不够强。消费者更多的观念是中国黄金是生产金条、金元宝这类产品的，品类相对单一，附加值较低。”香颂资本执行董事沈萌认为。

蒋舒认为：“中国黄金在珠宝首饰行业具一定特殊性，是在国有黄金首饰行业和矿业公司之间的混合体，其珠宝首饰业务从品牌角度来讲，并不是为人熟知的。但另一方面，其在矿业公司里又是把从上游向中下游延伸做得比较成功的企业。比如紫金矿业、山东黄金，其实向下游基本没有太多覆盖。”

尚待形成品牌附加值

随着上市公司股权的日益分散，不少公司为了合理激励公司管理人员，分别进行了股票期权等形式的股权激励政策。但对于中国黄金这样的老牌国企来说，似乎难以在短时间内得以实现。

“对于这种国有企业来说，股权激励的门槛还是很高的，所以上市后短时间内要做股权激励的可能性不大。对于国有企业来说，做股权激励，涉及国有资产的评估以及股权激励群体的确定，还需上报国资委拿到批文。另外，股权激励的形式如何确定，也需要一个流程。但上市之后企业有了更多资金，这些资金用于提升员工的福利、薪资待遇的可能性比较大，实施难度也较低。”沈萌认为。

此外，据了解，中国黄金此次将募资约8.98亿元，拟用于区域旗舰店、信息化平台升级、研发设计中心等项目建设和补充流动资金。

对此，沈萌直言：“中国黄金需要向下游品牌进行输出，形成更大的品牌附加值，而不是去建设信息系统，这些对于中国黄金的成长性帮助并不大。”

“对于上市公司来说，更多的是看未来成长空间，从开源和节流的角度来看，建设信息系统可能主要还是从节流的角度去压缩成本。但对于刚刚上市的企业，还是要侧重于开源能力，只有当未来收益具有足够的成长空间和速度时，对于股价才会产生有力支撑。” 沈萌认为。

沈萌进一步指出，“中国黄金未来结合其业务构成，一方面是要扩大金矿储备，保证长期发展。它不像山东黄金或者湖南黄金拥有地域性，位于黄金的主产地。所以更主要的是做好与黄金产区挂钩的基础建设，保证黄金产能”。

蒋舒则认为，关于信息化平台升级，更多的还是进行品牌展示。因为黄金首饰的购买有很多网购不能复制之处，线下试戴也是消费者关注的重点。网络升级这部分业务，可能更多的是让消费者实时地接触到相关资讯。

对于区域旗舰店、信息化平台升级等业务的具体实施规划，北京商报记者联系了中国黄金品牌方，但截至发稿暂未获得回应。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)