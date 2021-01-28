孟凡霞 刘宇阳

原标题：首现“全球后援会” 基金饭圈化的AB面

随着近日易方达蓝筹精选混合净值单日大涨5.05%之后，易方达基金旗下明星基金经理张坤也“出圈”了，拥有了首个公募行业“全球后援会”。在众多明星“舵手”被捧上“神坛”的背后，是当下日益年轻化的公募基金投资群体。不过，盛名之下，部分基金公司的压力也与日俱增，有公募内部人士坦言希望“财不露白”。而“饭圈”文化也并非投资的重点，理性稳健才是关键。

首现基金经理“后援会”

“坤坤勇敢飞，ikun永相随”“坤坤不老，蓝筹到老”。近日，公募基金因易方达基金旗下明星基金经理张坤而频上热搜，上述口号中，其中的“坤坤”即指易方达的张坤，“ikun”为其粉丝的自称，而“蓝筹”则是张坤现任基金经理的易方达蓝筹精选混合。截至1月27日20时，该超话已收获6868位粉丝，阅读量1309.9万，以及723篇发帖，且目前这一数据还在持续上涨。

另外，全名为“易方达张坤全球后援会”也已出现。截至1月27日20时，这一后援会的粉丝数量已达到14375。

张坤的“出圈”或许与易方达蓝筹精选混合的大涨有关。1月25日，在A股三大指数涨幅相对有限，但在白酒板块大幅上扬的背景下，在2020年四季度末重仓了多只白酒个股的易方达蓝筹精选混合，净值单日大涨5.05%，在全行业产品中排名前十，仅次于少数白酒主题基金。

当然，张坤只是近年来公募基金知名度提升的一个缩影。北京商报记者注意到，“波君一萧”的称谓也在近期兴起，这是部分投资者作为中欧基金周应波和易方达基金另一位基金经理萧楠粉丝的自称。另外，近日公募基金四季报披露完毕，景顺长城基金旗下基金经理杨锐文因再度发布超4000字的投资理念分享，而被部分投资者起外号为“杨文长”。

不只是追捧，此前也有基金因大涨和大跌的波动而导致其基金经理多次上热搜。2020年下半年，诺安基金旗下诺安成长混合还曾因为某一交易日的大涨或大跌而被多次捧上或骂上热搜。

就旗下明星基金经理获粉丝关注等情况的感受，北京商报记者采访相关基金公司，但截至发稿未收到回复。

“受宠若惊”

在业内人士看来，“饭圈”文化如今出现在公募基金行业，可以看作是公募基金投资群体“年轻化”的体现。

沪上一位市场分析人士指出，“出圈”的客观原因在于当前公募基金市场的火爆，叠加张坤等明星基金经理的业绩出色；客观的原因则是随着公募基金的深入人心，部分“95后”投资者更愿意通过基金，而不是直接参与股票市场进行投资。

某大型公募策略分析师也认为，上述现象背后，是公募基金行业很难得地出现了较强的娱乐属性，也是大部分普通投资者对基金认可度增强的一个表现。基金经理的“出圈”，有助于基金公司品牌效应和基金经理个人品牌效应的提升，以及对投资者黏性的增强。

但该分析师也直言，投资者需要注意，这种“出圈”出现在2019-2020年连续两年“基金大年”，公募基金创造非常突出回报的背景下，但如果未来市场一旦开始出现波动率加大，甚至股市转熊的情况，这种“出圈”效应对基金经理甚至是基金公司带来的“反噬”同样可能会很凶猛。

“从当下的情况看，只有追星才会促使粉丝天天关注某位明星，但公募基金注重的是长期投资带来的回报，如此高的关注度可能还会适得其反，给基金经理带来更大的压力。而且，这属于投资者的自发行为，相关的基金公司也有点‘躺枪’的感觉。严格来说，基金投资不应被娱乐化。”上述内部人士补充道。

此外，更有基金公司市场部人士向北京商报记者透露，“就目前的市场环境看，虽然投资者的热情很高，但我们公司只想把旗下的明星基金经理好好藏起来，减少对外发声。公募基金行业用如此长的时间向投资者证明了其投资价值，以及能够为投资者创造长期复利的能力。因此，也只想继续安稳地发挥所长，不想被过分的期望淹没，也不愿给基金经理带来更大的投研压力”。

注重长期价值

正如上述市场部人士所说，基金经理因单日净值大跌被持有人在相关的基金吧、论坛中问责，甚至是谩骂的情况比比皆是。近期，更有投资者公开在评论区“指导”基金经理炒股，言语间不难看出对基金经理“不够激进”或“选股不佳”的不满，而不考虑基金经理选股需经过一套完整的投研框架和逻辑筛选因素。

因此，放眼未来，不仅基金公司和基金经理要继续稳健、理性地进行资产标的的挑选，作为持有人，普通投资者更应理性地参与公募基金投资，不因“爆款”标签忘记了个人的风险偏好，也不因短期的涨跌而过早地选择放弃。

前述大型公募策略分析师坦言，没有不好的基金，只有是否适合投资者自身的基金。举例来说，就比较保守的投资者而言，更偏好的是波动较小、投资比较分散的基金产品，在基金产品的挑选过程中，也应该集中在这个特点上，反之亦然。

上述市场分析人士也表示，相比追星，对于基金经理的热捧，也应当更加理性，因为基金业绩除了受基金经理个人选股能力的影响外，也会被市场环境影响。因此，即使是非常专业的基金经理也难免出现短期业绩落后的情况，希望投资者能够更加看重账户资产的长期增长。

前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，普通投资者还是要培育长期的价值投资理念，不要过多地追逐短期收益，“从长期角度评价一位基金经理的表现，我觉得这是一个未来的趋势”。北京商报记者 孟凡霞 刘宇阳

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)