李 宁

国际货币基金组织（IMF）1月26日发布《世界经济展望报告》更新内容。报告称，基于今年晚些时候新冠疫苗将加速推广以及部分经济体增加政策支持等预期，预计今年全球经济增长5.5%，比去年10月份预测上调0.3个百分点，并预计2022年全球经济增长4.2%。

2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济遭受重创。展望新的一年，业界普遍预计，今年全球经济有望走向复苏，但发展前景仍存在诸多风险和挑战，且各经济体复苏程度将存在较大差异。

多机构为经济复苏背书

IMF报告预计，今年发达经济体经济增长4.3%，新兴市场和发展中经济体经济增长6.3%，比此前预测分别上调0.4个百分点和0.3个百分点。其中，美国经济增长5.1%，欧元区经济增长4.2%，日本经济增长3.1%。在有效的疫情遏制措施、强有力的公共投资和央行流动性支持下，中国经济有望增长8.1%。

值得注意的是，近期发布经济展望报告的国际机构不乏看多声音。

世界银行本月初发布的最新一期《全球经济展望》报告说，基于对新冠疫苗将广泛推广使用的预估，预计2021年全球经济有望增长4%。

联合国日前发布的《2021年世界经济形势与展望》报告预测，2021年全球经济将温和复苏，增幅预计为4.7%。其中，发达经济体将增长4%，发展中经济体将增长5.7%。报告指出，中国经济今年预计将增长7.2%，并带动东亚地区整体增长6.4%。

但与此同时，全球疫情形势依然是国际机构展望世界经济走势时需要重点关注的一个变量。鉴于当前全球疫情形势依然严峻，IMF称，全球经济复苏前景依然具有“超乎寻常的”不确定性。如果疫苗进一步推广且有更多有效的政策支持，全球经济活动将进一步提振。但如果疫苗推广缓慢、新冠病毒突变或过早退出政策支持，全球经济复苏前景将恶化。同时，各经济体复苏力度存在较大差异，复苏前景主要取决于医疗干预程度及政策支持有效性等。

复苏将呈非均衡特点

“在经历了2020年的大衰退后，2021年世界经济将呈恢复性增长，新冠疫苗的推出、额外的财政刺激措施和持续宽松的货币政策等将为经济增长提供支撑。”商务部研究院世界经济研究所副所长陆燕对国际商报记者说，当前全球疫情依然严峻，多国进一步收紧防控措施，新冠疫苗的研发进展和广泛分发与应用非常关键，全球疫情形势将左右2021年世界经济的走向。

商务部研究院美洲与大洋洲研究所副所长周密也对国际商报记者表示，预计2021年全球经济会有明显复苏。他分析了推动全球经济复苏的积极因素：首先，对疫情的认识以及经验积累有利于各国采取更精准的调控措施，减少疫情对经济活动的影响和损害，促使一些产业和领域尽快复苏。其次，很多国家认识到改进全球卫生治理的重要性，政策协同逐步增强，整体应对能力提升。最后，在去年经济活动减少的背景下，今年市场增长空间增加，疫前某些领域出现的产能过剩、供过于求情况将有所好转，为进一步生产提供有效支持。

周密认为，按年化计算，在去年增长较低的背景下，今年的经济增速会比疫前年度更快。在全球经济整体改善的趋势下，鉴于疫情防控以及经济恢复、创新发展的能力和态度不同，不同国家和地区的复苏速度差异较大。同时，疫情之下一些国家的经济发展模式和方向发生变化进而影响经济增长速度和产业调整等，这些因素也使得全球经济产生结构性变化。

陆燕亦表示，2021年世界经济的恢复将呈非均衡特点，不同经济体、不同行业的修复状况将因疫情形势、政策空间等呈现分化和差异。目前全球经济部分领域出现改善，欧美国家制造业从低位回暖，但服务业状况仍令人担忧，低迷或将持续更长时间。“各国、各地区面临的疫情防控形势不同，各地经济状况也不均衡。疫情防控工作做得好的国家，经济表现相对较好。此外，受制于全球总体需求萎缩等影响，很多国家面临企业投资动力不足、就业率增长缓慢、劳动者收入涨幅较低等情况。”

“2021年世界经济的恢复是基于2020年深度衰退后的低基数效应。而世界经济何时从疫后实现真正增长，需要看供给和需求两方面到何时恢复到位。”陆燕说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)