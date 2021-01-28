吴 力

1月27日，人民币对美元汇率中间价报6.4665，比前一日升值182个基点。1月5日以来，人民币汇率已多日位于6.5这一心理点位线下。将时间线拉长到近一年来看，人民币大幅升值的行情已经持续半年多，这给出口企业带来较大成本压力。2021年人民币汇率将如何变化？出口企业如何未雨绸缪迎战未来的不确定性？

汇率之忧加剧

“人民币持续升值，我们的压力很大。”广州蒙娜丽莎控股集团有限公司营销总监冯桃在接受国际商报记者采访时表示，1月份以来，人民币汇率升破6.5，吞噬着企业的利润。

出口企业承受人民币升值压力的现象比较普遍。宁波如意股份有限公司外销部副总经理施敏雪也告诉国际商报记者，现在出口企业虽然订单增多，但利润却对冲不了增加的成本。当前海运价格飙升等问题仍在加剧，原材料价格亦是步步攀升。在上述背景下，人民币持续大幅升值使企业的综合成本进一步增加，实体企业生存艰难。

自2020年6月份以来，人民币对美元汇率中间价持续上涨，出口企业步步承压。从中国外汇交易中心发布的汇率数据看，近一年人民币对美元汇率中间价从最高点2020年6月1日的7.1315到最低点2021年1月6日的6.4604，219天大幅升值6711个基点，累计升值约10.4%。

“2020年以来人民币汇率持续升值，幅度已经超出市场预期。”中国民生银行首席研究员温彬在接受国际商报记者采访时分析，人民币升值是多种因素共同作用的结果：一是中国经济基本面持续向好的有力支撑；二是中国国际收支双顺差的不断推动；三是美联储重新开启量化宽松货币政策导致美元贬值，使包括人民币在内的非美元货币出现被动升值。“人民币快速升值导致不少外贸企业因汇兑损失出现利润减少甚至亏损，企业对今年人民币汇率的走势更加关心。”温彬说。

升值压力不减

“我们在想方设法保经营利润。”燕加隆家居建材股份有限公司总经理王丽丽在接受国际商报记者采访时表示，人民币持续升值会直接削弱中国出口企业的国际竞争力。受诸多因素影响，有的企业已在考虑加快海外投资设厂的步伐。

冯桃则表示，公司增加了原材料进口，以此对冲国内原材料上涨和人民币升值的压力，同时通过与客户协商提价的方式降低了人民币汇兑成本。

新的一年，人民币汇率将呈现怎样的态势？温彬研判，从短期看，今年上半年中国出口形势总体比较乐观，加上国际资本继续流入内地资本市场，人民币仍有升值压力；从中长期看，预计二季度美元汇率或将触底反弹，加上外汇管理部门将继续采取措施鼓励跨境资金双向均衡流动，有助于人民币汇率水平总体稳定，“预计人民币对美元汇率将在合理均衡水平上保持双向波动”。

“对于出口型企业来说，不要对赌人民币升值方向，要树立汇率风险中性的理念，做好汇率风险管理。”温彬建议，企业一方面可以在跨境贸易中采用人民币计价和结算，另一方面可以利用人民币远期、期权、掉期等衍生工具锁定汇率风险，从而确保企业稳健经营。

1月22日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2020年企业套保比率为17.1%，比2019年上升2.7个百分点。企业套保比率上升，显示市场主体风险中性意识有所增强。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)