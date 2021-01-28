林春霞

近期，由于国内新冠肺炎疫情反复，为减少大规模流动可能引发的交叉感染，多个省区市发出“就地过年”倡议，并用发红包、给补贴、派消费券、送流量、送零食、送旅游、送汽车、免费停车、培训、法律援助等奖励办法把人留住。这些措施和办法的出台，将给国内消费带来哪些积极促进作用？人员不流动会否影响春节黄金假期消费热度？就此中国经济时报记者采访了相关专家。

就地过年给消费提供了更多选择

国务院发展研究中心市场经济研究所研究室副主任、研究员漆云兰接受中国经济时报记者采访时表示，疫情给全球带来的经济影响不言而喻。国内提出了“双循环”，是一种非常好的尝试。中国在疫情防控应对措施、经济刺激政策等方面，在全球也是比较显著的。

漆云兰认为，自从疫情暴发以来，大型的人口流动有所降低。这对消费存在结构性影响，例如，对交通、旅游等方面的贡献极大削减。但是，节假日消费总体的贡献并没有削减。

同时，她指出，随着环境的变化，人们消费观念也会随之改变，也会给消费者提供新选择。像往年节假日，人员大量返乡，付出的成本很大。今年提倡“就地过年”，这对外来务工者来说，可能找到另一条出路，由于没有交通运输的压力和成本，他们可以提高在其他方面的消费水准和品质了。

据悉，住宿方面受“就地过年”趋势的影响，消费偏好出现一定变化，在本地热门酒店、民宿过新年迅速走俏。“今年除夕酒店预订量较2019年同期增长30%，上海、广州、成都、深圳、重庆成为除夕酒店预订量最高的几个城市。”去哪儿副总裁刘晗对媒体表示。

华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱分析指出，“就地过年”虽然令今年春节机票预订需求有所降温，但在本地知名的民宿、酒店过春节反而成为一种新兴的消费模式。同时，除夕过后，大量出行需求都集中在自驾游和周边游领域，郊区休闲度假酒店客流预计将迎来较高回升。

“随着环境的变化，这对如何从供给侧方面更好适应防控调配下的消费也提出了新要求。”漆云兰表示。

疫情防控下也要实现高质量发展

外地务工人员流动减少，有人担心这可能会影响春节长假的消费，进而影响全年经济增长。

对此，国务院发展研究中心产业经济研究部研究员魏际刚接受中国经济时报记者采访时认为，产业发展会受政策、消费模式、消费水平、消费理念，包括要素的组合等多种方式的影响。

魏际刚表示，在当前这种情形下，一方面要加强疫情防控，另一方面又要保障生产，促进生活，改善民生。在疫情防控下也要实现高质量发展，要统筹兼顾，要把疫情防控和生产生活、长期和短期、应急和常态有机结合起来。这需要多方主体共同合作，社会、企业、个体、消费者要有大局意识。

“为了美好的生活，为了国家的繁荣昌盛，也为了新发展格局，各个主体在中央和地方政府的统一部署下，无论是生产侧还是需求侧，无论是生产、流通，还是消费、分配，需要达到平衡。在目标的引领下，同时要着力解决当前突出的问题。”魏际刚说。

在魏际刚看来，为了防控大局，外地员工留在工作地过年，他们所承受的是思念家人之苦。为满足这些群体在异地过年需求，一些地方物流公司、邮政快递春节期间不休假，通过这些物流和配送公司传递爱心，使得一些服务于民生的行业，其内涵和价值就会发生一些变化。

“爱就会兢兢业业，把产品质量把控好，把本职工作做好。这也是高质量发展的重要体现。”他说。

魏际刚认为，当大家都传递爱的时候，无论是需求、管理，还是供给、改革都会有很大推进，这是一个很大的动力。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)