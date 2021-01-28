胡畔

春节将近，为做好新冠肺炎疫情防控工作，近期多地政府出台政策鼓励群众“就地过年”，中共中央办公厅、国务院办公厅也于近日印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，提出要积极营造就地过年良好氛围，落细落实各项服务保障措施，确保广大人民群众安心安全过好年。

“就地过年”会让今年的春节消费热点发生哪些变化？会给当地带来哪些影响？当地政府又该采取何种措施，来保障这一数量庞大的群体安心过节？为此，中国经济时报记者专访了国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王念。

“宅经济”消费需求将保持旺盛

中国经济时报：2021年的春节是我们在防疫中度过的第二个春节。相较2020年的春节，预计今年春节的消费热点将有何变化？

王念：一方面，在疫情防控趋严的环境下，消费结构分化的趋势可能延续和加强。必需品等基础消费将维持稳健增长，耐用品和升级类消费增速或有所放缓，餐饮、电影、旅游等服务消费可能仍处于冰点。另一方面，疫情反复让消费者把更多的时间和精力放在了线上，“宅经济”消费需求将保持旺盛，一些新的消费热点可能加快涌现和巩固。例如，直接受益于居民春节期间外出时间减少和线上娱乐时间的增加，网上零售、直播带货、在线医疗、在线教育、手机游戏、网络视频、社区团购、外卖服务等新型消费内容创新或有所提速，线上消费习惯进一步培育和形成。

中国经济时报：为做好疫情防控，多地政府采取了发放红包、消费券、景点门票等措施，鼓励和引导外地务工人员“就地过年”。这些举措将会如何影响春节的消费走势？

王念：由于近期国内多地出现散发疫情，各地纷纷倡导春节减少出行、减少聚集、就地过年等应对策略，多地发布通知取消庙会、年会等大型活动举办，这将对春节假期居民传统消费场景和消费习惯造成冲击，影响居民家庭团聚消费、走亲访友消费、外出就餐消费、本地娱乐休闲消费和短途旅行消费，并再次降低消费信心和消费倾向。

不过，也应看到，一些地方政府采取鼓励“就地过年”的政策措施，主要是为了对冲疫情防控趋严可能给消费带来的负面影响，并不能完全抵消疫情防控新形势对消费的抑制。从居民消费支出来看，今年春节居民消费规模或不及过去正常年份，但考虑到2020年同期较低的基数，今年春节期间消费预计仍将呈现增长态势。另外，从消费市场供需情况来看，由于“就地过年”倡议提出较早，居民预期比较充分，短期内供需错配可能导致价格小幅波动，消费市场价格将维持总体稳定。

城乡之间可能出现一定程度的“供需错配”

中国经济时报：若多数外地务工人员选择“就地过年”，这会给劳动力流出城市和流入城市的消费带来哪些变化和影响？

王念：人口流动变化带来的消费变化主要表现在两个方面。

一是交通服务消费将出现同比下滑。从今年1月的数据可以观察到，全国城际活动整体下降约四成，疫情省份下降更加明显。春节期间，外地务工人员选择“就地过年”，跨省和省内人员流动需求同比将显著下降，影响交通运输服务消费，可能仅能达到往年40%左右水平。

二是城乡之间可能出现一定程度的“供需错配”。过去劳动力流出的城市主要以超大规模城市和中心城市为主，预计这些城市今年春节期间可能面临消费需求激增，特别是食品饮料、生活用品、市内出行、娱乐休闲等方面的基本生活消费休闲消费。而过去劳动力流入的中小型城市、城镇和乡村，有可能出现消费需求不及往年的情况，对当地餐饮娱乐等服务消费的影响较大。

中国经济时报：您认为，当地政府应该采取哪些措施来保障这一数量庞大的群体安心过节？

王念：近日，中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求市场和超市卖场正常运营，做好留在当地农民工、留校师生等群体的服务保障，鼓励企业采取发放“留岗红包”“过年礼包”等措施。为了让居民过个平安年、健康年、温暖年、欢乐年，不少地方已经出台措施，让就地过年更为人性化、更有温度，有些还实惠多多。例如，有的地方真金白银发补贴，有的地方提供加班补助、用餐保障补助、减免房租，还有的地方消费券、手机流量、景点门票、免费开放公共文化设施齐上阵。

总体来说，今年春节是对城市治理和基层防控水平的又一次考验，相信在经历2020年疫情防控战“疫”后，各地管理水平将大幅提升，满足和鼓励居民消费的各项政策措施效果将更加明显。此外，就地过年并非强制，在保障抗疫效果的前提下，也要加强政策精准性和灵活性，只要满足基本的防控要求，便可适当放行，没必要层层加码、设置障碍，把在外人员挡在家门外。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)