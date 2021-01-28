1月27日，在国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委、国家卫生健康委、民政部、人社部、交通运输部、商务部等多部门相关负责人围绕鼓励就地过年，密集发放保供稳价、交通出行、货运物流、工资休假、文体休闲、关爱帮扶等一揽子政策“大礼包”。

其中，围绕春节期间保供稳价，商务部消费促进司司长朱小良表示，春节期间，商务部将会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应。部署各地科学预判就地过年的需求规模，因势因时投放地方储备。指导督促大型流通企业把握今年春节消费市场的新变化，加强供需衔接、产销对接、货源调度。

朱小良还表示，将组织重点农副产品批发市场、各类餐饮、住宿、商超等生活服务网点春节不打烊，适当延长营业时间，便利线下日常消费。指导电商平台、物流企业配送不断档，满足无接触、少接触的消费需求。举办全国网上年货节，联动线上线下开展年味浓郁、丰富多彩的促销活动。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，下一步还会在统筹抓好生产供应、加强储备精准调节、畅通运输和配送网络、确保销售渠道正常、强化民生兜底保障五方面细化安排，保证人民群众春节期间基本生活需要得到较好满足。

围绕留岗留工问题，人社部就业促进司司长张莹表示，人社部将会同有关部门，进一步做实专项行动，通过送温暖留心、强政策留岗、稳生产留工、优服务留人等举措，推动务工人员就地过年有关怀、企业开工复工有保障、农民工节后务工有支持。其中，在送温暖留心上，将鼓励企业发放“留岗红包”“过年礼包”；在强政策留岗上，将鼓励引导企业合理安排生产、错峰放假或调休，切实保障好就地过年务工人员的工资、休假等合法权益。

在文体休闲方面，赵辰昕介绍，中办国办印发的《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》明确提出，要增加网络、电视、广播等文化体育节目供应，鼓励提供免费流量，网络视频APP限时免费电影放映等线上服务，在做好疫情防控和限量、预约、错峰的前提下，要保障公共空间开放时间和旅游产品供给等。相关部门正在按这些要求做好充分、周密的准备工作，扎实地推进各项措施落到实处。

此外，加强运输服务保障方面，交通运输部总工程师、公路局局长汪洋表示，将指导各地交通运输部门充分利用大数据等技术手段，加强城市交通出行需求的分析和研判，实施监测客流变化的情况，指导城市公交、轨道交通、出租汽车企业合理调整运力和运营时间，最大程度地满足就地过年群众的购物、休闲和娱乐等出行需求。

在关爱帮扶方面，民政部儿童福利司司长郭玉强表示，民政部连续下发了关于做好疫情防控和进一步做好春节期间困难群众基本生活保障以及人民群众就地过年服务保障工作的通知，都明确要求对空巢老人、留守儿童这两类特殊困难群体有针对性地提供帮扶。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)