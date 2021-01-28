国家统计局1月27日发布的数据显示，2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%。利润增长面超六成，制造业拉动作用明显。2020年12月份，规模以上工业企业利润同比增长20.1%，增速比11月加快4.6个百分点，继5月份实现月度增速由负转正后，连续7个月保持两位数增长。

“2020年，工业企业生产经营持续稳定恢复，企业盈利实现了快速企稳、持续向好。”国家统计局工业司高级统计师朱虹分析称，今年利润呈现“由负转正、逐季加快”的走势。受疫情严重冲击影响，一季度利润同比大幅下降36.7%，随着“六稳”“六保”任务不断落实落细，企业复工复产水平稳步提升，增速实现由负转正，四季度加速至20.8%。

“工业企业利润持续恢复，累计利润增速10月转正以来持续增长。”兴业证券首席经济学家王涵表示，利润的高速增长主要得益于企业盈利能力的改善和助企纾困政策减税降费造成的成本下降。

分行业看，2020年，在41个工业大类行业中，有26个行业利润比上年增长，其中15个行业利润增速达到两位数，利润增长的行业面为63.4%。分门类看，2020年，制造业利润比上年增长7.6%，拉动全年规模以上工业企业利润增长6.4个百分点。

主要工业板块利润均实现正增长。朱虹指出，受益于环保标准切换、基建项目推进和宅经济带动，装备制造业盈利率先恢复。2020年，装备制造业利润比上年增长10.8%，对制造业整体带动作用明显。

高技术制造业利润保持较快增长。2020年，高技术制造业利润比上年增长16.4%，是利润增长最快的工业行业板块，有力推动了工业利润结构的不断优化。

随着上下游产业链逐步畅通，在国内市场需求回暖以及国际大宗商品价格回升等因素共同作用下，原材料制造业利润在年初大幅下滑后快速修复、逐季改善。

不过，朱虹也指出，工业企业仍面临着应收账款较快增长、库存增加和现金流压力较大等问题。2021年，要加快构建新发展格局，着力畅通经济循环，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，把握好政策时度效，不断巩固工业经济稳定恢复态势，实现“十四五”发展良好开局。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)