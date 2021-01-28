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商务部加大经开区开放力度 打造区域增长极

2021年01月28日08:08 | 来源：经济参考报
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　　商务部27日召开2020年国家级经开区考核评价结果专题发布会，商务部外资司司长宗长青在会上介绍，218家国家级经开区总体上呈现总量扩大、结构优化、效益和质量提升、开放带动作用增强的良好发展态势。最新数据显示，218家国家级经开区成为稳外贸稳外资重要阵地，2019年外贸进出口以及吸收利用外资总额占全国比重均超20%。

　　具体来看，2019年，218家国家级经开区实现进出口总额6.4万亿元，同比增长4%，高于全国平均增速0.6个百分点，占全国进出口总额比重为20.2%；实际使用外资和外商投资企业再投资547.6亿美元，同比增长3.7%，占全国利用外资比重为22%，为稳外贸、稳外资发挥了重要支撑作用。

　　另外，国家级经开区示范带动效果明显。2019年，218家国家级经开区地区生产总值占所在地级市比重为14.1%，较2018年提高0.8个百分点；税收收入占所在地级市比重为15.7%，较2018年提高1.5个百分点。2019年，218家国家级经开区单位工业增加值能耗、水耗均低于全国平均水平，主要污染物排放较2018年大幅下降。截至2019年末，218家国家级经开区参与共建园区76个，昆山经开区、烟台经开区、南京经开区、杭州经开区等对口援疆、援藏、援助边境合作区134个。

　　宗长青同时发布了2020年国家级经开区考核评价结果，包括综合发展水平前30名名单、吸收利用外资排名前10名名单以及进出口总额排名前10名名单，其中苏州工业园区、广州经济技术开发区、天津经济技术开发区、北京经济技术开发区、昆山经济技术开发区等表现突出。

　　同时，根据动态调整原则，宁夏石嘴山经开区连续两年排在倒数5名中（2019年倒数第4，2020年倒数第2），退出国家级经开区序列。值得注意的是，这是继去年甘肃酒泉经开区退出后，第2家退出国家级经开区序列的开发区，至此国家级经开区数量由219家减少为217家。

　　宗长青表示，接下来，还将修订完善《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法》，引导国家级经开区积极贯彻新发展理念，构建新发展格局，突出开放型经济导向，加大稳外贸、稳外资力度，着力打造改革开放新高地。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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