国际货币基金组织（IMF）26日发布的最新报告预计，2021年全球经济增长5.5%，较去年10月份报告上调0.3个百分点。不过，IMF警告称，受到疫苗推广进度和政策支持情况等因素的影响，全球经济复苏前景依然具有“超乎寻常的”不确定性。

上调全球经济预期

IMF于26日发布了《世界经济展望报告》更新内容。IMF认为，由于2020年下半年全球经济增长势头强于预期，2020年全球经济或收缩3.5%，较此前预测提高了0.9个百分点。同时，基于今年晚些时候新冠疫苗加速推广以及部分经济体增加政策支持等预期，IMF上调今年全球经济增长率预测至5.5%。2022年，全球经济有望进一步增长4.2%。

具体来看，报告预计今年发达经济体经济增长4.3%，新兴市场和发展中经济体经济增长6.3%，分别较此前预测上调了0.4个百分点和0.3个百分点。其中，美国经济增长5.1%，欧元区经济增长4.2%，英国经济增长4.5%，日本经济增长3.1%。在有效的疫情遏制措施、强有力的公共投资和央行流动性支持下，中国经济有望增长8.1%。IMF同时预测，印度2021年经济增长或为11.5%；俄罗斯经济将增长3.0%；巴西经济将增长3.6%；南非经济增长2.8%。

此外，全球贸易有望与全球经济同步复苏。IMF预计今年全球贸易额有望增长8.1%，2022年增长6.3%。但服务贸易复苏速度或低于商品贸易，反映出新冠疫情下跨境旅游和商务旅行的低迷状况。

2021年，全球经济如果实现5.5%的增速，将是2010年以来的最快增速。

寄望疫苗加速复苏

IMF在26日表示，新冠疫苗接种工作的逐步推进将有望推动世界经济2021年强劲恢复。

IMF表示，疫苗接种的推进将有望帮助抑制病毒的传播，允许全球各国政府放松防疫封锁措施，从而推动全球经济回归正常化。全球经济目前正在从去年年底美国和日本等国推出的经济刺激措施中受益。

IMF表示，全球各经济体需要来自政府的持续支持，以抵消疫情所带来的冲击。IMF警告称，新冠病毒变异可能给全球医疗卫生和经济增长前景带来威胁。

IMF说，全球经济前景将取决于变异病毒和疫苗进展之间的竞赛结果，以及政府在疫情结束前提供有效支持措施的政策能力，目前仍然存在巨大的不确定性。

IMF说，如果疫苗进一步推广且有更多有效政策支持，全球经济活动将得到进一步提振；但如果疫苗推广缓慢、新冠病毒突变或过早退出政策支持，全球经济复苏前景将出现恶化；同时，各经济体复苏力度存在较大差异，复苏前景主要取决于医疗干预程度及政策支持有效性等。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，初步估算显示，美国总统拜登的1.9万亿美元的经济刺激措施如果得到实施，将有望帮助促进美国经济在三年内增长5%；2021年将有望帮助美国经济增长1.5%。

戈皮纳特表示，为实现更强劲的经济复苏和更具包容性、韧性和绿色的经济，国际社会必须迅速采取行动，确保疫苗在全球范围内迅速而广泛分配。同时，各经济体应在高度不确定时期确保金融稳定，保持宽松货币政策。此外，国际社会还应共同帮助贫穷国家应对危机，以实现可持续发展目标。

疫苗公平分配引关注

目前，不少国家均呼吁公平分配疫苗。在26日的达沃斯会议上，疫苗问题也是焦点之一。今年由于疫情的原因，达沃斯会议改为线上举行，各方均希望借此机会加强合作应对疫情。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩26日在达沃斯视频会议上再次催促疫苗生产企业按时交付疫苗。欧盟目前正在要求阿斯利康和辉瑞公司根据合约按时向其交付疫苗。

据法新社报道，由于担忧制药企业优先将疫苗在欧盟之外以更高价格出售，欧盟正准备要求制药企业在出口疫苗至欧盟以外地区前告知政府。

冯德莱恩在26日的讲话中表示，将建立起透明的疫苗出口机制来保障制药企业履行对欧盟的合约责任。不过，冯德莱恩也表示，将寻求保障疫苗被供应给欧盟之外的较贫困国家，欧盟已参与世界卫生组织共同牵头的新冠疫苗联盟。

德国总理默克尔也对疫苗出口监管措施表示支持。在26日的达沃斯视频会议讲话中，默克尔呼吁国际社会公平分配疫苗。默克尔说，她对全球疫苗免疫联盟的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）得到多国支持表示欣慰，同时希望各国积极兑现承诺。她表示，多边合作对于战胜疫情同样重要，疫情之初的经验表明，采取封闭阻隔的方式无助于解决问题。

根据国际商会的估算，如果较贫穷国家不能够获取疫苗，发达国家即使给自己所有的民众都接种了疫苗，由于全球性的依赖关系，仍需要因此承担2000亿至4.5万亿美元的成本，这将远高于在全球制造和分发疫苗所需的380亿美元的成本。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)