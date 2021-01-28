周武英

当地时间1月26日，世界银行发布《2021年经济包容性现状报告：规模化的潜力》。报告认为，经济包容计划帮助世界最贫困人口增加收入和资产，惠及约2000万贫困弱势家庭，受益人口近9200万人。

“经济包容性伙伴计划”（PEI）是一个支持采用和改良国家经济包容计划的专门平台，与包括各国政府和双边、多边、非政府、研究及私营部门机构在内的多个利益相关方合作。

经济包容计划通常是将现金或实物转移支付、技能培训或辅导、金融服务和市场方面的支持等措施相结合，正在迅速成为很多政府大规模扶贫战略的一项重要工具。

这一计划恰逢其时。由于新冠肺炎疫情的缘故，全世界7亿多人面临极端贫困，其人数20年来首次上升，并可能会持续下去，特别是在受到冲突、气候变化及各种冲击影响的地区。

世界银行集团常务副行长冯慧兰指出：“我们在发展中面临的最棘手的挑战之一，是如何推动极端贫困弱势人口生活的积极变化，特别是在新冠肺炎疫情导致贫困问题加剧的情况下。这个报告首次系统地研究了世界各地的经济包容计划，阐明了政府如何能够以最佳方式投资社会保护、就业和普惠金融，帮助贫困人口为自己建设更美好的未来。”

报告研究了75个国家的200多项计划，发现各国政府通过社会安全网不断扩大经济包容性举措的规模。对萨赫勒地区、孟加拉、秘鲁和印度的深入案例研究揭示出经济包容机会的演变及其如何解决城市化、人力资本积累差距、冲击适应性和技术变革等挑战。

报告广泛涉及新冠肺炎疫情的影响，关注了疫情对家庭和机构层面的影响。针对极贫人口的经济包容计划，作为旨在遏制疫情、确保粮食安全和支持中期复苏的综合政策应对的措施之一，显示出改善生计民生的巨大潜力。埃及、埃塞俄比亚、加纳、赞比亚等国的经验说明，经济包容计划可以建立在社会救助计划的基础上，而不是取而代之。

德国经济合作与发展部全球卫生、大流行预防、全健康局局长伯吉特·皮克尔说，“新冠肺炎疫情凸显出社会保护与经济包容相结合在保护人民防范冲击方面的重要性。我们继续为加强社会保护和促进就业提供大量资金。但在既有政府社会保护体系基础上开展经济包容计划存在很大潜力，对于从疫情影响中实现长期复苏来说可能非常重要。”

报告还显示，妇女经济赋权是干预措施的一个关键驱动力，所调查的计划中有近90%具有性别视角，而报告以及PEI的其他研究成果显示，妇女在受疫情影响最大的教育、零售旅行、酒店和家庭服务等行业占就业人员的大多数。

“经济包容一揽子计划有条件支持妇女应对疫情的多重影响。特别是疫情显示出必须加强国家体系，并确保其设计具有包容性和公平性，防止妇女及其他历来被边缘化的群体不被排除在外。” 互相效力（Co-Impact）创始人兼首席执行官奥利维亚·利兰德说。

报告还论述了围绕计划的影响和成本的主要辩论内容，因为这些是影响大规模经济包容计划能否持续的关键因素。

世界银行社会保护和就业全球实践局局长迈克尔·卢特考斯基认为：“利用数字技术对于突破能力限制和加强计划管理至关重要。很多计划已在利用政府的社会登记系统、受益人登记系统和其他政府数据库来识别潜在参保人。”

除《社会包容性现状》外，PEI还启动了在线和开放式PEI数据门户网。该数据门户网实行开放存取，以支持全球学习和计划实施。

世界银行集团表示，将在截至2021年6月底的15个月内提供最多可达1600亿美元的资金，帮助100多个国家保护贫困弱势人群，扶持企业，促进经济复苏，这其中包括通过赠款和高度优惠的贷款提供500亿美元的IDA新增资金，以及向发展中国家提供120亿美元购买和分发新冠肺炎疫苗。

（周武英）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)