网络犯罪办案数年均增长近40% “套路”之外“花样”翻新
当前，互联网对经济发展和社会生活的影响日益深远。然而，网络犯罪也日益演变、迭代升级，网络诈骗、网络赌博、网络金融犯罪等犯罪行为屡见不鲜。
近年来，检察机关办理网络犯罪案件以年均近40%的速度攀升，2020年达到了54%；网络犯罪模块化、产业化明显，不少违法产业、工种都“吸附”在“黑灰产”链条上，产生了大量所谓的“就业岗位”……
最高人民检察院25日通报了近年来网络犯罪案件办理情况，尽管一直以来强有力的打击取得了明显成效，但网络犯罪高发态势依然不容乐观。在所有网络犯罪中，网络诈骗、网络赌博（包括开设赌场罪和赌博罪）高位运行，成为当前主要网络犯罪类型之一。
在最高检通报的典型案例中，我们可以看出一些网络犯罪的套路：以网络婚恋交友为诱饵实施虚假投资诈骗，俗称“杀猪盘”；利用网络女主播与被害人确立虚假恋爱关系，以“完成平台业绩任务才能领取提成”等理由诱骗被害人转账；以畸高价格向老年人推销廉价保健品，并设置虚假抽奖诱骗老年人“上钩”实施进一步诈骗；组织他人大量办理实名电话卡，并以低价“收购”作为实施诈骗的工具；将木马程序植入手机主板内以窃取用户数据信息并实施侵害；表面上开设网络购物平台，实际上“围猎”客户进行网络赌博……
这些“套路”之外，网络犯罪的“花样”还在增多。最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭介绍说，据不完全统计，当前网络诈骗手法多达6大类300多种，而且还在不断“推陈出新”；网络犯罪主体开始向低龄、低学历、低收入“三低”人群发展，一些在校学生、社会务工人员都深陷其中。
没有网络安全就没有国家安全。网络犯罪危害在政治、经济、社会、文化等层面相互交织传导，社会危害“量”的积累往往短时间内导致“质”的突变。如果不及时严厉精准打击，网络犯罪的“魔爪”可能向更多领域和人群延伸。
网络空间不是法外之地！检察机关对网络犯罪的惩治力度持续加大。2019年以来，检察机关共起诉网络犯罪案件5万余件14万余人；针对电信网络诈骗、网络赌博等严重危害网络安全犯罪持续多发高发的情况，积极参与“断卡”“打击治理跨境赌博”等专项行动。
针对假借“创新”名义在网络上实施的金融犯罪，检察机关在办案中穿透网络技术的表象，实施精准打击，2019年以来会同公安部督办重点案件36件；针对网络诽谤等严重扰乱网络社会公共秩序的行为，建议公安机关对“杭州女子取快递被造谣案”立案侦查，推动刑事自诉案件转为公诉；2020年11月，最高检向工业和信息化部发出“六号检察建议”，围绕网络黑灰产业链条整治、APP违法违规收集个人信息、未成年人网络保护等问题提出治理建议……
精准打击的同时，“法网”也越织越密。近年来，最高检单独或者会同最高人民法院、公安部等联合制定了20余个司法解释和司法解释性质文件，内容覆盖网络诈骗、跨境网络赌博、网络黑恶势力等多种网络犯罪，明确定罪量刑标准。新近印发的《人民检察院办理网络犯罪案件规定》，更是注重办案与技术融合，有助于全面提升检察机关办理网络犯罪案件的专业化水平。
网络空间不容犯罪藏身。当前，我国网络犯罪形势依然严峻，网络犯罪治理任务依然繁重。惩处为要、预防为先、治理为本，只有社会各界形成共识，共同应对，参与网络空间综合治理，协同推进网络共治，才能对网络犯罪形成有力震慑，为网络强国建设保驾护航。
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