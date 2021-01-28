当地时间27日下午，在2021年的第一次会议之后，美联储联邦公开市场委员会宣布将基本利率保持在0%至0.25%区间不变，与市场预期基本一致。此外，美联储宣布每个月仍将购买至少1200亿美元的债券。在评估经济形势方面，美联储声明特别提到，近几个月以来，经济活动和就业的复苏步伐温和，但在受新冠肺炎疫情影响最严重的领域形势依然严峻。美联储继续表示新冠肺炎疫情对美国和全球经济都带来了严重影响，在复苏预期方面，美联储特别提到了疫苗方面的进展将对复苏预期产生影响。（总台记者 殷岳）

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